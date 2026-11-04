راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان امروز در تمامی شهر‌های مازندران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - راهپیمایی ۱۳ آبان ماه، روز اسکتبار ستیزی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، امروز چهارشنبه همزمان با سراسر کشور در تمامی شهر‌های مازندران برگزار شد.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های ایران و پلاکارد‌هایی با شعار‌های "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل"، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های امام خمینی (ره) و تبعیت از مقام معظم رهبری به نمایش گذاشتند.

برنامه‌های فرهنگی متنوعی از جمله سرود‌های انقلابی، قرائت بیانیه‌های دانش‌آموزی و نمایش‌های خیابانی در حاشیه این راهپیمایی اجرا دشد.

همزمان با ساری، راهپیمایی‌های مشابه در دیگر شهر‌های مازندران برگزار شد که در همه آنها حضور پررنگ دانش‌آموزان و جوانان چشمگیر است.

۱۳ آبان در تاریخ کشور سالروز، تسخیر لانه جاسوسی، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز است به همین دلیل روز بزرگ و مهمی است که این فرصت را نباید از دست داد چرا که فرصت مغتنی است تا یک بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان انقلاب اسلامی بزنند.

برچسب ها: راهپیمایی 13 آبان ، روز دانش آموز
خبرهای مرتبط
راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در مازندران
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار «متحد و استوار مقابل استکبار»
راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در دیار علویان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیگیری خودکفایی مازندران در تولید بذر سویا در طبقات مختلف بذری
تأکید بر نظارت دقیق کلینیک‌های گیاه‌پزشکی بر سلامت محموله‌های صادراتی مرکبات و کیوی
آخرین اخبار
پیگیری خودکفایی مازندران در تولید بذر سویا در طبقات مختلف بذری
تأکید بر نظارت دقیق کلینیک‌های گیاه‌پزشکی بر سلامت محموله‌های صادراتی مرکبات و کیوی
خرید ۳۷ تن سویا در ساری؛ هر کیلوگرم ۹۵ هزار تومان
گامی برای توسعه کشت دانه‌های روغنی در قائم‌شهر
ممنوعیت دریافت کارمزد خدمات شالیکوبی تا ابلاغ نرخ‌نامه جدید
مازندران از جمعه بارانی می‌شود؛ بارش برف در ارتفاعات
نظارت بر بندر نوشهر
راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در مازندران