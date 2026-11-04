باشگاه خبرنگاران جوان- حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در آیین نواختن زنگ استکبارستیزی در تبریز، با اشاره به جنایات آمریکا علیه ملت ایران و حمله به مدارس و دانش‌آموزان، اظهار کرد: ۱۳ آبان روز مبارزه دانش‌آموزان با استکبار جهانی و یادآور به خاک و خون کشیده شدن دانش‌آموزان ایرانی در سال ۱۳۵۷ است.

وی با اشاره به اجرای نمایشی درباره جنایات آمریکا در این مراسم افزود: آنچه به تصویر کشیده شد، زخمی بر جگر و قلب ایران است؛ زخمی که در نتیجه اقدامات آمریکا و کسانی بر پیکره ملت ایران وارد شد که نمی‌خواهند دانش‌آموزان ایرانی در جهان پرافتخار باشند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقابل آمریکا با ایران، تقابلی بر سر عزت و جایگاه ملت ایران است، تصریح کرد: آمریکایی‌ها می‌خواهند شهروندان خودشان در جایگاه برتر باشند، اما دانش‌آموزان ایرانی از چنین جایگاهی برخوردار نباشند؛ در حالی که خواسته ملت ایران، برخورداری از زندگی شرافتمندانه و پرافتخار و فراهم شدن زمینه پیشرفت برای فرزندان این سرزمین است.

حاجی‌بابایی با اشاره به مخالفت آمریکا با پیشرفت‌های علمی ایران خاطرنشان کرد: فناوری هسته‌ای صرفاً برای ساخت بمب نیست، بلکه در حوزه‌هایی مانند پزشکی و درمان بیماری‌های صعب‌العلاج نیز کاربرد دارد و می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد؛ با این حال، آمریکا می‌خواهد این امکان برای خودش وجود داشته باشد، اما ملت ایران از آن محروم بماند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: رهبر شهید ما بر اتحاد مقدس ۹۰ میلیون ایرانی تأکید داشتند و همه باید پیش از هر چیز به ایران و سربلندی آن فکر کنیم؛ ایرانی که آذربایجان سرافراز در طول هزاران سال تاریخ خود همواره از آن دفاع کرده است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به نقش دانش‌آموزان در آینده کشور اظهار کرد: دفاع از ایران و خلیج فارس و پاسداری از افتخارات این سرزمین بر عهده نسل جوان است و دانش‌آموزان باید بدانند که سرمایه اصلی کشور هستند.

حاجی‌بابایی با اشاره به حمله به مدرسه میناب و شهادت دانش‌آموزان در جریان جنگ اخیر گفت: چرا باید به مدرسه حمله شود و دانش‌آموزانی که در کلاس درس و حیاط مدرسه مشغول فعالیت بودند، هدف بمباران قرار گیرند؟ این جنایت به‌عنوان زخمی بر قلب ملت ایران برای همیشه در تاریخ باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به واکنش‌های دانش‌آموزان و مردم کشور‌های اروپایی به این حوادث افزود: امروز دانش‌آموزان و مردم در نقاط مختلف جهان نیز در برابر ظلم و جنایت موضع می‌گیرند و این نشان می‌دهد که ایستادگی ملت ایران بازتابی فراتر از مرز‌های کشور داشته است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت نقش معلمان در تربیت نسل آینده گفت: دانش‌آموزان باید با تکیه بر عقل، فکر، اندیشه و توان علمی خود به قله‌های پیشرفت برسند و این رسالت مهم بر عهده معلمان است.

وی ادامه داد: یکی از دلایل نگرانی آمریکا از ایران، ظرفیت علمی و هوش بالای ایرانیان است؛ چراکه ایرانی‌ها با تکیه بر دانش و اندیشه می‌توانند در عرصه‌های جهانی افتخارآفرینی کنند. از این رو، هر آنچه امروز به‌عنوان سرمایه و افتخار در اختیار کشور قرار دارد، به تلاش معلمان و استعداد دانش‌آموزان وابسته است.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه پرچم ایران نماد هویت، شرف و غیرت ملت است، خطاب به دانش‌آموزان گفت: باید بدانید که پرچم کشور، پرچم ۹۰ میلیون ایرانی است و اگر کسی در این مسیر از حرکت بازبماند، نفر بعدی باید پرچم را به دست بگیرد و راه را ادامه دهد.

وی با اشاره به مواضع ایران در برابر تهدید‌های آمریکا تأکید کرد: ملت ایران خواهان جنگ نیست، اما اجازه نخواهد داد به شرافت، عزت، ناموس و سرزمینش تعرض شود و در برابر هرگونه تجاوز با قدرت ایستادگی خواهد کرد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت تربیت نسلی مستقل و خودباور خاطرنشان کرد: معلمان باید دست دانش‌آموزان را بگیرند و آنان را به قله‌های انسانیت، علم و افتخار برسانند تا بتوانند روی پای خود بایستند و آینده‌ای پرافتخار برای ایران رقم بزنند.