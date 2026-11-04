نماینده مجلس گفت: حمل یکسره با تسهیل تجارت، تقویت ترانزیت و افزایش توان رقابتی کشور، گامی مؤثر در جهت توسعه اقتصادی و بهبود جایگاه ایران در شبکه تجارت منطقه‌ای به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ابوالحسن مصطفوی نماینده مجلس  با اشاره به اینکه حمل یکسره کالا یکی از مهم‌ترین سازوکارها برای تقویت جایگاه ترانزیتی ایران است گفت: موقعیت جغرافیایی کشور در مسیر ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب، ظرفیت بزرگی برای تبدیل شدن به مرکز عبور کالا در منطقه ایجاد کرده است، اما این ظرفیت تنها زمانی به‌طور کامل بالفعل می‌شود که کالا بدون توقف‌ها و بررسی‌های تکراری از کشور عبور کند.

وی با اشاره به اینکه  در حمل یکسره، محموله از مبدأ تا مقصد نهایی در یک مسیر پیوسته جابه‌جا می‌شود و نیاز به تخلیه، بارگیری مجدد و انبارش در مبادی ورودی و خروجی از میان برمی‌خیزد گفت: صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی هنگام انتخاب مسیر، پیش از هر چیز به زمان و هزینه توجه می‌کنند.

او گفت: کاهش زمان توقف در گمرکات و حذف مراحل زائد، هزینه تمام‌شده انتقال کالا را پایین می‌آورد و مسیر ایران را در مقایسه با مسیرهای رقیب جذاب‌تر می‌کند. این مزیت برای صادرکنندگان ایرانی نیز اهمیت دارد، زیرا تحویل سریع‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر کالا به بازارهای هدف منطقه، قدرت رقابت آن‌ها را در برابر تولیدکنندگان سایر کشورها افزایش می‌دهد و اعتماد خریداران خارجی را جلب می‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اعمال حمل یک‌سره هرگز به مفهوم دور زدن ضوابط وارداتی نیست، بلکه حذف مکث‌های بی‌مورد انبارش و ایجاد پنجره واحد و هماهنگ میان مرز، بنادر و پایانه‌هاست تا بدون بازرسی تکراری، کالا سریعاً به پایانه مصرف منتقل گردد.

وی افزود: تقاطع‌گیری هوشمند، حذف مداخلات سلیقه‌ای و پیاده‌سازی سازوکارهای خودکار سبب شده تا هزینه‌های لجستیک ملی افت کند و با رساندن مستقیم نهاده‌ها و تجهیزات به چرخه توزیع، ثبات پایدار اقتصادی در این مقطع تقویت شود.

وی در رابطه با تحقق تسهیل تجارت، تقویت ترانزیت و افزایش توان رقابتی کشور از مسیر اجرای حمل یکسره کالا از سوی وزارت اقتصاد افزود: یکی از ثمرات مهم این طرح در داخل کشور، جلوگیری از انباشت طولانی‌مدت کالاها در گمرکات است. هر روز معطلی محموله‌ها، علاوه بر افزایش هزینه‌های انبارداری و دیرکرد، به تأخیر در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و کمبود کالا در بازار می‌انجامد.

مصطفوی گفت: با اجرای حمل یکسره، کالا بدون معطلی در گمرک به‌سرعت وارد چرخه توزیع می‌شود و در زمان کوتاه‌تری به دست مصرف‌کننده یا واحد تولیدی می‌رسد. این امر به تنظیم بهتر بازار و کاهش فشار بر قیمت‌ها نیز کمک می‌کند.

او گفت: کاهش دفعات جابه‌جایی محموله‌ها، احتمال شکستگی، آسیب، مفقودی و افت کیفیت کالا را کم می‌کند؛ موضوعی که برای کالاهای حساس، فاسدشدنی و دارویی اهمیتی دوچندان دارد. همچنین کاهش نیاز به تخلیه، بارگیری و انبارش مکرر، مصرف منابع و تجهیزات را پایین می‌آورد و بهره‌وری زنجیره حمل‌ونقل را بالا می‌برد. در مجموع، حمل یکسره با تسهیل تجارت، تقویت ترانزیت و افزایش توان رقابتی کشور، گامی مؤثر در جهت توسعه اقتصادی و بهبود جایگاه ایران در شبکه تجارت منطقه‌ای به شمار می‌رود.

برچسب ها: تجارت خارجی ، ترانزیت
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