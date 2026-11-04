\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0648\u06af\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0636\u062f\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636\u0627\u062a\u060c \u062d\u0642\u200c\u0637\u0644\u0628 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0627\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u062d\u0627\u0645\u06cc \u0646\u0638\u0627\u0645\u060c \u0628\u0647\u200c\u0632\u0648\u0631 \u0648 \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f \u0648\u0627\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f!\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0