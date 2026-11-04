باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 استاندارد دوگانه رسانه‌های ضدایرانی در روایت حضور نوجوانان در خیابان + فیلم

روایت دوگانه رسانه‌های ضدایرانی درباره نوجوانان: حضور در اعتراضات «حق‌طلبانه و آزادی‌خواهانه» توصیف می‌شود، اما حضور در تجمعات حامی نظام «اجباری و تحت فشار» خوانده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روایت دوگانه این رسانه‌های ضدایرانی، نوجوانان حاضر در اعتراضات، حق‌طلب و آزادی‌خواه‌اند، اما نوجوانان شرکت‌کننده در تجمعات حامی نظام، به‌زور و تهدید وادار به حضور شده‌اند!

 

 

 

مطالب مرتبط
 استاندارد دوگانه رسانه‌های ضدایرانی در روایت حضور نوجوانان در خیابان + فیلم
young journalists club

شکست سنگین پروژه پهلوی‌سازی اینترنشنال + فیلم

 استاندارد دوگانه رسانه‌های ضدایرانی در روایت حضور نوجوانان در خیابان + فیلم
young journalists club

عصبانیت مزدوران اینترنشنال از التماس غربی‌ها برای مذاکره با ایران + فیلم

 استاندارد دوگانه رسانه‌های ضدایرانی در روایت حضور نوجوانان در خیابان + فیلم
young journalists club

مأموریت تازه اینترنشنال علیه ایران؛ بازی با واژه‌ها برای توجیه تجاوز! + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
نویسنده یهودی: پاسخ ایران به تجاوز، محدود به مرز‌های جغرافیایی نیست + فیلم
۶۴۸

نویسنده یهودی: پاسخ ایران به تجاوز، محدود به مرز‌های جغرافیایی نیست + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
سونامی آبی علیه ترامپ؛ هزینه جنگ‌افروزی علیه ایران + فیلم
۵۸۳

سونامی آبی علیه ترامپ؛ هزینه جنگ‌افروزی علیه ایران + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
چرا امتیاز دادن به آمریکا باعث رفع دشمنی‌اش با ما نخواهد شد؟ + فیلم
۵۳۱

چرا امتیاز دادن به آمریکا باعث رفع دشمنی‌اش با ما نخواهد شد؟ + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
جنگ افروزی ترامپ باعث شکست جمهوری خواهان شد؟ + فیلم
۴۶۷

جنگ افروزی ترامپ باعث شکست جمهوری خواهان شد؟ + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha