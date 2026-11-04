باشگاه خبرنگاران جوان - روز‌های پایانی تابستان امسال مردی با حضور در پلیس آگاهی تهران شکایت کرد، خانه اش در غرب تهران مورد سرقت قرار گرفته است. شاکی در تشریح ماجرا گفت‌: من و خانواده‌ام به مهمانی رفته بودیم، آخر شب که بازگشتیم خانه با صحنه عجیبی روبه‌رو شدیم. وسایل خانه‌مان به‌هم ریخته بود. در گاوصندوق بازشده و اموال قیمتی داخل آن از‌جمله، سکه، طلا و وسایل آنتیک که ارزش کل این اموال پنج میلیارد تومان می‌شد به سرقت رفته بود.

به دلیل تخریب دوربین مداربسته خانه‌مان هیچ فیلمی در آن ثبت نشده بود. مأموران بعد از این شکایت به خانه شاکی رفتند و معلوم شد ماجرا صحت دارد. مأموران در جست‌وجوی سارق فراری بودند که روز‌های پایانی هفته گذشته شاکی دوباره به اداره پلیس تهران آمد و اطلاعات جدیدی را در اختیار مأموران قرار داد و گفت: هنگام بازدید از یک سایت اینترنتی متوجه شدم بخشی از اموالم برای فروش در آن آگهی شده است. شوکه شدم و با خریدار تماس گرفتم. او مدعی شد به پول نیاز دارد و اموالش را زیر قیمت هم می‌فروشد. حالا به این مرد مشکوکم و احتمال می‌دهم سارق اموال خانه‌ام باشد.

در این مرحله، مأموران با هماهنگی قضایی از شاکی خواستند در قالب خریدار با فروشنده اموال مسروقه قرار بگذارد و او را به محل قرار بکشاند. وی پذیرفت و طبق خواسته پلیس عمل کرد. مأموران نیز با حضور در محل، آنجا را زیر نظر گرفتند. ساعاتی بعد، مردی که برای فروش این اموال به شاکی مراجعه کرده بود، از سوی پلیس شناسایی و بازداشت شد. مأموران همچنین اموال مسروقه را از او کشف کردند.

متهم با انتقال به پلیس آگاهی تهران بازجویی شد و به ضد‌ونقیض‌گویی پرداخت تا این‌که دو روز پیش در جریان تحقیقات اعتراف کرد و گفت‌: معتادم و برای خرج هزینه زندگی و اعتیادم دله‌دزدی می‌کنم و گاهی مواد هم می‌فروشم.

یک روز مردی سراغم آمد و نشانی و کلید خانه شاکی را در اختیارم قرار داد و از من خواست اگر اموالی که در آنجاست را سرقت کنم دستمزد خوبی به من می‌پردازد که قبول کردم. آن شب به من زنگ زد و خواست نقشه دزدی را اجرا کنم. کلید‌های خانه را به من داد و وارد آنجا شدم.

وی افزود: کلید گاوصندوق عوض شده بود و مجبور شدم آن را تخریب کنم. اموال سرقتی را به او تحویل دادم؛ او بیشترشان را برداشت و بقیه را به من داد. وسایل آنتیک و بخشی از ارز‌ها را در یک سایت اینترنتی برای فروش گذاشته بودم، اما از بدشانسی، خریدار صاحب اموال سرقتی از آب درآمد و گرفتار شدم.

مأموران به دنبال سفارش‌دهنده سرقت بودند که او نیز بازداشت شد، اما وقتی وی در مواجهه حضوری با مالباخته قرار گرفت معلوم شد وی داماد خانواده است. این مرد در تحقیقات گفت‌: با پدرزنم اختلاف‌های زیادی پیدا کرده بودم. وی در زندگی‌مان دخالت می‌کرد و برای انتقام گرفتن تصمیم گرفتم خسارت مالی به پدر زنم وارد کنم. معتادی را برای سرقت وسایل خانه اش اجیر کردم. نقشه اجرا شد، اما او هنگام فروش اموال دزدی لو رفت و مراهم گرفتار کرد.

معلوم شد او بخشی از اموال را فروخته، اما بخش دیگری را در خانه اش پنهان کرده بود که کشف شد.

برای متهمان قرار قانونی صادرشد و تحقیقات از آنها در پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.

منبع: روزنامه جام جم