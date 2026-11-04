باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا زارعیان از ارسال پیامک هشدار به ۶۲ هزار مشترک پرمصرف گاز در استان خبر داد و بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و رعایت دمای آسایش در فصل سرد سال تأکید کرد.

او با اشاره به شناسایی مشترکان پرمصرف گاز در استان اظهار کرد: در راستای آگاه‌سازی مشترکان و پیشگیری از افزایش بی‌رویه مصرف گاز در فصل سرد، روز گذشته برای ۶۲ هزار مشترکی که در پاییز سال گذشته مصرف بالایی داشته‌اند، پیامک هشدار و توصیه‌های لازم برای اصلاح الگوی مصرف ارسال شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس افزود: هدف از این اقدام، اطلاع‌رسانی به‌موقع به مشترکان درباره میزان مصرف و ضرورت مدیریت آن، پیش از ورود به روز‌های سرد سال است تا با رعایت راهکار‌های ساده صرفه‌جویی، ضمن کاهش هزینه گازبها، به پایداری جریان گاز در سراسر کشور کمک شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف گاز نیازمند مشارکت همه مشترکان است، خاطرنشان کرد: رعایت دمای آسایش، استفاده صحیح از وسایل گرمایشی و جلوگیری از هدررفت انرژی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند در تأمین پایدار گاز بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی مؤثر باشد.

وی در پایان از اجرای برنامه‌های متنوع رسانه‌ای و تبلیغاتی با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز خبر داد و گفت: بخشی از این برنامه‌ها در حال اجراست و سایر برنامه‌ها نیز به‌زودی عملیاتی خواهد شد. امیدواریم با مشارکت و همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها، زمینه کاهش مصرف گاز در استان و مدیریت مطلوب تأمین و توزیع گاز در فصل سرد سال فراهم شود.

منبع: شرکت گاز فارس