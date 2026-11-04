با اعلام فدراسیون فوتبال وحید زمانی و کوپال ناطمی دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال را سوت خواهند زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی داوران بازی‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۵

 شمس آذر قزوین - صنعت نفت آبادان

داور: امیر عرب براقی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، سعید باهنر و حسن اسماعیلی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: شهاب محمدی کمک: ناصر جنگی

جمعه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۵

 سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی

داور:ایمان کهیش کمک ها: محمدعلی پورمتقی، فرزاد ایمانی نژاد و علی سام ناظر: علی اصغر مومنی داور VAR: محمدرضا تارخ کمک: محمدعلی صلاحی

 آلومینیوم اراک - مس شهربابک

داور: میثم عباسپور کمک ها: علی اکبر نوری، علیرضا ممبنی و مهدی انصارنژاد ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: احمد محمدی کمک: آتنا لشنی

 پرسپولیس - فجر سپاسی شیراز

داور: وحید زمانی کمک ها: علی احمدی، محسن سلطانی و میثم صفاری ناظر: آرمان اسعدی داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: کیوان علیمحمدی

 چادرملو اردکان - فولاد خوزستان

داور: مرتضی منصوریان کمک ها: امیررضا آشورماهانی، امین زاهدی و رضا مرادی ناظر: احمد صالحی داور VAR: احسان اکبری کمک: مسعود حقیقی

شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵

 پیکان تهران - نساجی مازندران

داور: بیژن حیدری کمک ها: بهمن عبدالهی، احد سلطانی و حسین زمانی ناظر: حیدر شکور داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: فرهاد مروجی

 تراکتور تبریز - خیبر خرم آباد

داور: وحید کاظمی کمک ها: دانیال باشنده، وحید سیفی و شاهین یزدانی ناظر: رسول فروغی داور VAR: میثم حیدری کمک: حامد سیری

استقلال خوزستان - استقلال تهران

داور: کوپال ناظمی کمک ها: علیرضا ایلدروم، محسن بابایی و رسول اولیایی ناظر:حسین خانبان داور VAR: پیام حیدری کمک: علی احمدی

 گل گهر سیرجان - ذوب آهن اصفهان

داور:حسن اکرمی کمک ها: حمیدرضا افشون، علیرضا صیاد و پوریا افشاریان ناظر: داود رفعتی داور VAR: امیر عرب براقی کمک: آبان نصیری

برچسب ها: داوران لیگ برتر ، اسامی داوران
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