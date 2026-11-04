واکنش طنزآمیز کاربران به نتیجه انتخابات آمریکا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0628 \u0648 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0637\u0646\u0632\u060c \u0628\u0647 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0633\u0648\u0698\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0633\u062a\u0645\u0627\u06cc\u0647 \u0634\u0648\u062e\u06cc \u0648 \u06a9\u0646\u0627\u06cc\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n