باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

واکنش طنزآمیز کاربران به نتیجه انتخابات آمریکا + فیلم

در این فیلم واکنش طنز آمیز کارابران به نتیجه انتخابات آمریکا را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاربران فضای مجازی با انتشار مطالب و تصاویر طنز، به نتیجه انتخابات آمریکا واکنش نشان دادند و سوژه‌های مختلفی را دستمایه شوخی و کنایه قرار دادند.

 

مطالب مرتبط
واکنش طنزآمیز کاربران به نتیجه انتخابات آمریکا + فیلم
young journalists club

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ ترامپ زیر فشار جنگ و گرانی + فیلم

واکنش طنزآمیز کاربران به نتیجه انتخابات آمریکا + فیلم
young journalists club

ترامپ در باتلاق جنگ؛ ناکامی در اقتصاد و شکست در جنگ! + فیلم

واکنش طنزآمیز کاربران به نتیجه انتخابات آمریکا + فیلم
young journalists club

ترامپ در خدمت نتانیاهو؛ خشم آمریکایی‌ها از جنگ به‌خاطر اسرائیل! + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
نویسنده یهودی: پاسخ ایران به تجاوز، محدود به مرز‌های جغرافیایی نیست + فیلم
۶۴۸

نویسنده یهودی: پاسخ ایران به تجاوز، محدود به مرز‌های جغرافیایی نیست + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
سونامی آبی علیه ترامپ؛ هزینه جنگ‌افروزی علیه ایران + فیلم
۵۸۳

سونامی آبی علیه ترامپ؛ هزینه جنگ‌افروزی علیه ایران + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
چرا امتیاز دادن به آمریکا باعث رفع دشمنی‌اش با ما نخواهد شد؟ + فیلم
۵۳۱

چرا امتیاز دادن به آمریکا باعث رفع دشمنی‌اش با ما نخواهد شد؟ + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
جنگ افروزی ترامپ باعث شکست جمهوری خواهان شد؟ + فیلم
۴۶۷

جنگ افروزی ترامپ باعث شکست جمهوری خواهان شد؟ + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
انشالله در واقعیت بیندازندش داخل سطل زباله
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
موسی15
۱۴:۰۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
دستشون دردنکن
۱
۳
پاسخ دادن