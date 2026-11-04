باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - صبحِ چهارشنبه، سیزدهم آبان‌ماه، آسمان شیراز و سراسر استان فارس شاهد تماشایی‌ترین جلوه از همبستگی، عشق به وطن و اراده پولادین نسلی‌هایی بود که تاریخ را با ایمان خود ورق می‌زنند.

از نخستین ساعات بامداد، هوا از عطر شور انقلابی و طراوتِ حضور پروانه‌های تازه از راه رسیده، یعنی دانش‌آموزان و نوجوانان پر شده بود.

میدان شهدا تا چهارراه پیروزی شیراز، امروز تنها یک مسیر راهپیمایی نبود؛ بلکه شاهراهِ پیوندِ عاطفی میان نسل‌ها بود؛ جایی که قدم‌به‌قدمِ آن، روایتی از استواری و وفاداری به خاکِ پاکِ ایران زمین را فریاد می‌زد.

این مراسم که همزمان در ۱۲۰ نقطه از پهنای استان فارس با شکوهی بی‌نظیر به جریان افتاد، بیش از هر چیز، نمایشی اصیل از «همدلی نسل‌ها زیر پرچم سه‌رنگ ایران» بود.

پیر و جوان، مادران و پدرانی که دستِ فرزندان کوچک‌شان را در دست داشتند، در کنار ریش‌سفیدان و یادگاران دوران‌های پُرافتخار، شانه‌به‌شانه هم گام برداشتند.

اما آنچه این آیین ملی را به تابلویی منحصر‌به‌فرد تبدیل کرده بود، حضور پررنگ، پرانرژی و آگاهانهٔ «نسل زد» (نوجوانان و جوانان امروز) بود؛ نسلی که با نگاهی روشن و گام‌هایی استوار ثابت کرد مناسبت‌های ملی و پاسداشت استقلال میهن، در قلب و اندیشه آنها جایگاهی رفیع و شکست‌ناپذیر دارد.

در این اجتماع باشکوه، خیابان‌های شیراز پر شده بود از نوایِ دلنشین پرچم‌هایی که در باد می‌رقصیدند و دست‌هایی که پلاکارد‌ها را با شعار‌هایی برخاسته از دل و جان بالا نگه داشته بودند.

پلاکارد‌هایی با مضامین عمیق میهن‌دوستانه، استکبارستیزی و عهدی دوباره با آرمان‌های انقلاب و رهبری، بازتابی از روح بیدار و مسئولیت‌شناس فرزندان این خطه بود.

در نگاهِ هر دانش‌آموزی که امروز نخستین یا صدمین حضور خود را در این سنگر مردمی تجربه می‌کرد، موجی از غرور ملی موج می‌زد؛ غروری که از ریشه‌های کهن این سرزمین و خونِ پاک شهدا سیراب می‌شود.

دیدنِ پدربزرگ‌هایی که دست نوه‌های خود را گرفته بودند و شانه‌به‌شانه جوانان دهه هشتادی و نودی گام برمی‌داشتند، دل هر بیننده‌ای را گرم می‌کرد.

این حضورِ همگانی و بین‌نسلی، پیامی روشن و بی‌محابا به تمام دنیا مخابره کرد: «ایران، خانه مشترک ماست و از نسلی به نسل دیگر، با تمام وجود محافظت خواهد شد.» که متولدین دهه ۸۰ و ۹۰ با چهره‌هایی مصمم و چشمانی پُر از امید، نشان دادند که آینده این مرزوبوم در دستانی امین، خلاق و وطن‌پرست قرار دارد.

لحظه‌به‌لحظه بر حجم جمعیت افزوده می‌شد و طنین فریاد‌های همبستگی ملی، آسمان شیراز را فرا می‌گرفت؛ شهری که همواره مهد فرهنگ، هنر، مقاومت و وفاداری بوده است. در هر گوشه از این تجمع، روایتی تازه از عشق به وطن جریان داشت؛ از لبخند‌های مادرانه‌ای که به فرزندانِ سربند به سر نثار می‌شد تا مشت‌های گره‌کرده‌ی نوجوانانی که آینده را با اراده خود رنگ می‌زدند.

راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در فارس، تنها یک تجمع مناسبتی نبود؛ بلکه جشنی بزرگ برای تجدید میثاق با هویت ایرانی-اسلامی بود.

روزی که در آن ثابت شد زیر سایه پرچم سه‌رنگ و مقدس جمهوری اسلامی ایران، اختلاف‌سلیقه‌ها رنگ می‌بازد و آنچه باقی می‌ماند، ضربانِ واحدِ قلب‌های میلیون‌ها ایرانی برای سرافرازی و اعتلای این این آب‌وخاک است.

این خروش مردمی، یادآور این حقیقت ناب بود که چراغِ استکبارستیزی و پاسداری از استقلال وطن، هرگز خاموش نخواهد شد و نسل‌به‌نسل، فروزان‌تر از پیش خواهد درخشید.