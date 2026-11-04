معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی از نظارت بر روند تخلیه و ترخیص کالا‌های اساسی در بندر نوشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حسن سرابیان معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی و مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا در اسکله بندر نوشهر بازدید کردند.

معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با هرگونه اخلال در زنجیره تامین کالا برخورد قانونی خواهد شد و از نظارت بر روند تخلیه و ترخیص کالا‌های اساسی در بندر نوشهر تاکید کرد.

سرابیان با اشاره به اهمیت ساماندهی کالا‌های رسوبی، افزود: همکاری مستمر بین تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در تعیین تکلیف این کالا‌ها ضروری است و این اقدامات گامی در جهت خدمت‌رسانی بهتر به مردم محسوب می‌شود.

منبع:تعزیرات مازندران

برچسب ها: بندر نوشهر ، تعزیرات حکومتی
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