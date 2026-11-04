باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجواد حسینی در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مراکز مثبت زندگی افزود: این مراکز با ساختار نیروی انسانی شامل یک مدیر، یک مسئول فنی و سه مددکار یا روانشناس فعالیت می‌کنند، اما میزان پرداختی‌ها و سرانه خدمات در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای بود که فعالیت بسیاری از این مراکز از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نبود و حتی در مواردی به تعطیلی آنها منجر می‌شد.

حسینی با تشریح روند افزایش سرانه پرداختی به این مراکز افزود: در سال ۱۴۰۲ سرانه پرداختی به ازای هر مددجوی تحت پوشش ۸۷ هزار و ۴۵۰ تومان بود و مجموع پرداختی به هر مرکز به حدود ۴۰ میلیون تومان می‌رسید. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۸ هزار تومان برای هر مددجو و حدود ۵۳ میلیون تومان برای هر مرکز افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۳۵ درصدی بود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز سرانه پرداختی به ۱۲۷ هزار تومان و مجموع پرداختی به هر مرکز به حدود ۶۵ میلیون تومان رسید که در مجموع نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰ درصد رشد داشت.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه اعتبارات این مراکز در سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۵ سرانه پرداختی به مراکز مثبت زندگی، متناسب با شرایط و اندازه مراکز، به حدود ۱۲۵ تا ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۸۵ تا ۹۰ درصدی نسبت به سال قبل است. این افزایش در شرایط دشوار تأمین منابع مالی و وضعیت جنگی کشور انجام شده و گام مهمی در حمایت از فعالیت این مراکز محسوب می‌شود.

تقویت نقش مراکز مثبت زندگی با اجرای طرح سلام

حسینی با اشاره به برنامه‌های سازمان بهزیستی برای ارتقای کیفیت خدمات مراکز مثبت زندگی تصریح کرد: تعداد طرح‌های تخصصی این مراکز از ۶ طرح در گذشته به ۱۱ طرح در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت و امسال نیز به ۱۳ طرح تخصصی خواهد رسید.

وی افزود: اجرای طرح «سلام» و توسعه فعالیت‌های اجتماع‌محور و محله‌محور نیز از دیگر ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به تقویت نقش مراکز مثبت زندگی در ارائه خدمات اجتماعی و توانمندسازی محلات کمک کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح جلب مشارکت‌های مردمی در شش استان به‌صورت پایلوت خبر داد و گفت: در این طرح، بین ۵ تا ۱۵ درصد از حق جذب مشارکت‌های مردمی به مراکز مثبت زندگی اختصاص پیدا می‌کند تا انگیزه و ظرفیت آنها برای جلب مشارکت‌های اجتماعی افزایش یابد. استان‌های کرمانشاه، ایلام، اردبیل، خراسان رضوی و اصفهان از جمله استان‌های حاضر در این طرح هستند و توسعه آن به سایر استان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از طراحی نظام رتبه‌بندی مراکز مثبت زندگی خبر داد و افزود: رتبه‌بندی این مراکز در دو سطح یک و دو و متناسب با سطح و کیفیت خدمات ارائه‌شده، می‌تواند زمینه بهبود عملکرد و تناسب بیشتر تعرفه‌ها با نوع خدمات را فراهم کند.

افزایش ظرفیت پوشش مراکز از ۴۵۰ به ۶۰۰ مددجو

حسینی یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده را افزایش ظرفیت پذیرش مددجویان در مراکز مثبت زندگی عنوان کرد و گفت: ظرفیت تحت پوشش هر مرکز از ۴۵۰ به ۶۰۰ مددجو افزایش یافته است. همچنین تلاش کرده‌ایم در شهرستان‌ها و استان‌ها، افراد پشت نوبت دریافت خدمات این مراکز را به صفر برسانیم.

وی با اشاره به وضعیت مددجویان غیرمستمری‌بگیر اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی مستمری دریافت نمی‌کنند و برای ارائه خدمات و حمایت‌های مورد نیاز به این گروه، حدود یک‌ونیم همت اعتبار لازم است. انتظار داریم کمیسیون اجتماعی مجلس در تأمین این منابع و پیگیری اعتبارات مورد نیاز همکاری کند.

درخواست اصلاح قوانین بیمه‌ای برای حمایت از مراکز مثبت زندگی

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی قوانین برای کاهش هزینه‌های مراکز مثبت زندگی و مراکز مراقبتی گفت: یکی از مشکلات این مراکز آن است که کارگاه‌های صنعتی و واحدهای دارای کمتر از پنج نفر نیروی انسانی، مشمول برخی حمایت‌های بیمه‌ای نمی‌شوند. اگر بتوانیم با کمک مجلس، این مراکز را نیز از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های بیمه‌ای بهره‌مند کنیم، کمک بزرگی به پایداری فعالیت آنها خواهد بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی نیروهای شاغل در این مراکز براساس پنج ساعت کار روزانه بیمه می‌شوند، در حالی که در برخی بخش‌های اداری، با وجود پنج ساعت کار، هشت ساعت سابقه بیمه برای کارکنان در نظر گرفته می‌شود. می‌توان با پیگیری این موضوع و اصلاح مقررات، امکان بهره‌مندی کارکنان مراکز مثبت زندگی از این ظرفیت را نیز فراهم کرد.

حسینی با اشاره به ساختار پرداختی این مراکز گفت: خدمات مراکز مثبت زندگی شامل دو بخش متغیر و ثابت است. خدمات متغیر مواردی مانند تکمیل پرونده، مصاحبه تخصصی، ارائه خدمات مددکاری، شناسایی نیازهای اجتماعی و پیگیری وضعیت مددجویان را در بر می‌گیرد. در بخش ثابت نیز هزینه حامل‌های انرژی و ۲۹ خدمت مشخص در نظر گرفته شده و حدود ۶۰ میلیون تومان به‌عنوان پرداخت ثابت برای این بخش اختصاص می‌یابد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه کمی و کیفی مراکز مثبت زندگی باید با جدیت دنبال شود؛ زیرا این مراکز می‌توانند نقش مؤثری در تحقق سیاست‌های اجتماع‌محور و محله‌محور داشته باشند. توانمندسازی محلات، افزایش سرمایه اجتماعی، ادغام اجتماعی، توسعه خدمات پیشگیرانه و فراهم کردن فرصت‌های توانمندسازانه از جمله کارکردهایی است که این مراکز می‌توانند در سطح محلات دنبال کنند.

تأکید کمیسیون اجتماعی مجلس بر حمایت از مراکز مثبت زندگی

علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر حمایت از توسعه کمی و کیفی مراکز مثبت زندگی با رویکرد کارشناسی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت کاهش فاصله میان قیمت تمام‌شده خدمات و مبالغ پرداختی به این مراکز اظهار کرد: لازم است با همکاری سازمان بهزیستی، شبکه مراکز مثبت زندگی و مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی‌های کارشناسی برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش صرفه اقتصادی فعالیت این مراکز انجام شود تا هم صاحبان امتیاز، مددکاران و مسئولان فنی از شرایط مناسب‌تری برخوردار شوند و هم سطح خدمات ارائه‌شده به مددجویان ارتقا یابد.

منبع: بهزیستی