حجت، توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی ارزیابی امنیت تجهیزات و سامانه‌های کنترل صنعتی را از ضرورت‌های کشور برای مقابله با تهدیدات سایبری و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- حجت رئیس مرکز فرماندهی سایبری مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر ضرورت تقویت امنیت و تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی کشور، توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی ارزیابی امنیت تجهیزات و سامانه‌های کنترل صنعتی را یکی از نیاز‌های اساسی کشور دانست و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مراکز علمی برای رفع این خلأ شد.

وی در رویداد ملی المپیک فناوری در پارک فناوری پردیس، با اشاره به اهمیت شناسایی استعداد‌های حوزه امنیت سایبری اظهار کرد: یکی از ضرورت‌های امروز کشور، ایجاد نشاط علمی و فراهم کردن بستر رقابت سالم میان متخصصان و فعالان حوزه فناوری است؛ رویدادی که توانسته این مأموریت را به‌خوبی دنبال کند.

رئیس مرکز فرماندهی سایبری مرکز ملی فضای مجازی، شناسایی استعداد‌های جوان، نمایش توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان بخش خصوصی و ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت، دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی را از دستاورد‌های این رویداد برشمرد.

وی با اشاره به تهدیدات سایبری علیه کشور افزود: بخش قابل توجهی از حملات سایبری با هدف مختل کردن خدمات عمومی و آسیب زدن به چرخه اقتصادی کشور انجام می‌شود؛ ازاین‌رو شناسایی پیش‌دستانه آسیب‌پذیری‌ها و ارزیابی امنیت زیرساخت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم این رویداد، فراهم شدن امکان مواجهه مستقیم شرکت‌کنندگان با زیرساخت‌ها و معماری واقعی سامانه‌های کشور است، گفت: در حال حاضر دسترسی بخش خصوصی، دانشجویان و علاقه‌مندان این حوزه به آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تخصصی برای ارزیابی امنیتی محدود است و باید برای توسعه این ظرفیت‌ها تلاش شود.

این مقام مسئول همچنین نبود آزمایشگاه‌های تخصصی ارزیابی امنیت تجهیزات را یکی از خلأ‌های مهم کشور دانست و تصریح کرد: صنایع مختلف از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو و راه و همچنین صنایع پتروشیمی به ارزیابی امنیتی تجهیزات و سامانه‌های خود نیاز دارند و باید با همکاری سازمان پدافند غیرعامل، مرکز ملی فضای مجازی و بخش خصوصی، ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی امنیت سامانه‌های کنترل صنعتی در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در رویداد‌های پیشین پدافند سایبری، از طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت‌ها و سناریو‌های پیچیده برای ارزیابی توانمندی متخصصان قدردانی کرد و خواستار ایجاد یک مرکز آموزشی برای بهره‌مندی دانشجویان و جوانان علاقه‌مند از این زیرساخت‌ها شد.

رئیس مرکز فرماندهی سایبری مرکز ملی فضای مجازی در پایان تأکید کرد: هدف از برگزاری این رقابت‌ها صرفاً تربیت متخصصانی برای کسب رتبه و پیروزی در مسابقات سایبری نیست، بلکه هدف اصلی پرورش نیرو‌های متخصصی است که بتوانند امنیت، پایداری و تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی کشور را تضمین کنند.

وی همچنین از همکاری مجموعه‌های فعال در حوزه امنیت سایبری، از جمله مرکز راهبردی، پلیس فتا، سازمان پدافند غیرعامل و بخش خصوصی در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

برچسب ها: امنیت سایبری ، اینترنت ، زیرساخت
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