معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف راز مرگ مشکوک مردی سالمند و دستگیری پسر او خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف راز مرگ مشکوک مردی سالمند و دستگیری پسر او خبر داد. به گفته پلیس، متهم پس از چند مرحله بازجویی به ضرب‌وشتم پدرش با تکه‌ای چوب و وارد کردن ضربات به سر او اعتراف کرده است.

کشف آثار ضربه در بررسی پزشکی قانونی

سرهنگ مرتضی نثاری در تشریح جزئیات این پرونده گفت: پس از اعلام مرگ مشکوک مردی ۷۲ ساله در یکی از بیمارستان‌های تهران، با دستور قضایی جسد برای بررسی علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.

به گفته وی، پس از ارجاع پرونده به اداره دهم پلیس آگاهی، بررسی نظریه پزشکی قانونی نشان داد علت مرگ، ضربه مغزی ناشی از اصابت جسم سخت بوده است؛ موضوعی که احتمال وقوع جنایت را مطرح کرد.

تماس تلفنی مقتول، سرنخی در تحقیقات

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: کارآگاهان در جریان بررسی‌ها به تماس تلفنی مقتول با مرکز اورژانس دست یافتند که در آن از درگیری با پسرش و مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتن خبر داده بود.

همچنین اظهارات اعضای خانواده درباره چگونگی وقوع حادثه با یکدیگر همخوانی نداشت. به همین دلیل، تحقیقات پلیسی بر روی پسر مقتول متمرکز و این فرد با هماهنگی قضایی بازداشت شد.

اعتراف به ضربات چوب در پی اختلاف خانوادگی

سرهنگ نثاری ادامه داد: متهم پس از چند مرحله بازجویی به ضرب‌وشتم پدرش اعتراف کرد و اختلافات خانوادگی و مشاجره بر سر استفاده از خودروی پدرش برای فعالیت در یک سرویس حمل‌ونقل اینترنتی را علت درگیری عنوان کرد.

به گفته وی، متهم اعتراف کرده است که در جریان درگیری، با تکه‌ای چوب به سر پدرش ضربه زده است. مقتول پس از حادثه برای پیگیری موضوع از خانه خارج شده، اما وضعیت جسمانی‌اش وخیم شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است.

ادامه رسیدگی قضایی به پرونده

این مقام انتظامی گفت: با توجه به اعترافات متهم و دستور مقام قضایی، برای او به اتهام قتل عمد قرار بازداشت موقت صادر شده و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد پرونده ادامه دارد.

برچسب ها: قتل ، اختلافات خانوادگی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
کسی که پدرش را بکشد حتما جوانمرگ خواهد شد.
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