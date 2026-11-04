بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱۳ آبان) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۹۶ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۱۲ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در این شرایط توصیه می‌شود مبتلایان به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.

از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران ۱۲ پاک، ۱۸۴ روز قابل قبول، ۳۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز ناسالم بوده است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک

برچسب ها: هوای آلوده ، کیفیت هوا
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