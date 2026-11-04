راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شعار محوری میثاق با شهیدان، نه سازش نه تسلیم نبرد با استکبار در آذربایجان شرقی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سراسر کشور دانش آموزان و مردم انقلابی آذربایجان شرقی امروز در سیزدهم آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در راهپیمایی انزجار از آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی شرکت کردند.

راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» فرصتی برای گرامیداشت یاد و راه شهدای گرانقدر، اعلام همبستگی و همدلی ملی و بازتاب پیام ملت ایران در پاسداری از استقلال، امنیت، اقتدار و منافع ملی است. راهپیمایی عظیمی که با حضور آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه برگزار شد تا بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، انسجام و عزم راسخ ملت ایران در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با استکبار جهانی به نمایش گذاشته شود.