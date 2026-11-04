راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شعار محوری میثاق با شهیدان، نه سازش نه تسلیم نبرد با استکبار در آذربایجان شرقی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سراسر کشور دانش آموزان و مردم انقلابی آذربایجان شرقی امروز در سیزدهم آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در راهپیمایی انزجار از آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی شرکت کردند.

راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» فرصتی برای گرامیداشت یاد و راه شهدای گرانقدر، اعلام همبستگی و همدلی ملی و بازتاب پیام ملت ایران در پاسداری از استقلال، امنیت، اقتدار و منافع ملی است. راهپیمایی عظیمی که با حضور آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه برگزار شد تا بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، انسجام و عزم راسخ ملت ایران در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با استکبار جهانی به نمایش گذاشته شود.

 

برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در آذربایجان شرقی

برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در آذربایجان شرقی

برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در آذربایجان شرقی

برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در آذربایجان شرقی

برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در آذربایجان شرقی

برچسب ها: برگزاری راهپیمایی ، 13 آبان
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