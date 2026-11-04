کارشناس هواشناسی از افزایش نسبی دما در مازندران تا فردا پنجشنبه و ورود سامانه بارشی از روز جمعه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: آسمان مازندران امروز چهارشنبه ۱۳ آبان و فردا پنجشنبه صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: روز جمعه مناطق ساحلی تا میان‌بند استان نیمه‌ابری تا ابری، همراه با کاهش دما، رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد خواهد بود؛ اما آسمان ارتفاعات صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

حمیدی گفت: روز شنبه مناطق غربی و ارتفاعات نیمه غربی استان ابری خواهد بود و به‌ویژه در ارتفاعات بارندگی رخ می‌دهد. در مناطق سردسیر کوهستانی نیز بارش‌ها به شکل برف خواهد بود. مناطق مرکزی و شرقی استان در این روز نیمه‌ابری است و از اواخر وقت احتمال رگبار پراکنده افزایش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی مازندران افزود: روز یکشنبه آسمان استان از سمت غرب به‌تدریج نیمه‌ابری تا ابری می‌شود و بارندگی و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

حمیدی گفت: از یکشنبه شب تا روز دوشنبه، بارش‌ها در مناطق مختلف استان گسترده‌تر می‌شود و وزش باد شدید نیز دور از انتظار نیست. در مناطق سردسیر و کوهستانی، بارش‌ها به صورت برف خواهد بود.

او درباره وضعیت دریای خزر نیز افزود: دریا امروز و فردا با موج کوتاه همراه است و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب پیش‌بینی می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران