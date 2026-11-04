کارشناس هواشناسی از افزایش نسبی دما در مازندران تا فردا پنجشنبه و ورود سامانه بارشی از روز جمعه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: آسمان مازندران امروز چهارشنبه ۱۳ آبان و فردا پنجشنبه صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: روز جمعه مناطق ساحلی تا میان‌بند استان نیمه‌ابری تا ابری، همراه با کاهش دما، رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد خواهد بود؛ اما آسمان ارتفاعات صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

حمیدی گفت: روز شنبه مناطق غربی و ارتفاعات نیمه غربی استان ابری خواهد بود و به‌ویژه در ارتفاعات بارندگی رخ می‌دهد. در مناطق سردسیر کوهستانی نیز بارش‌ها به شکل برف خواهد بود. مناطق مرکزی و شرقی استان در این روز نیمه‌ابری است و از اواخر وقت احتمال رگبار پراکنده افزایش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی مازندران افزود: روز یکشنبه آسمان استان از سمت غرب به‌تدریج نیمه‌ابری تا ابری می‌شود و بارندگی و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

حمیدی گفت: از یکشنبه شب تا روز دوشنبه، بارش‌ها در مناطق مختلف استان گسترده‌تر می‌شود و وزش باد شدید نیز دور از انتظار نیست. در مناطق سردسیر و کوهستانی، بارش‌ها به صورت برف خواهد بود.

او درباره وضعیت دریای خزر نیز افزود: دریا امروز و فردا با موج کوتاه همراه است و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب پیش‌بینی می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای مازندران
ورود سامانه بارشی از عصر فردا به مازندران
هشدار مدیریت بحران مازندران نسبت به فعالیت سامانه بارشی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیگیری خودکفایی مازندران در تولید بذر سویا در طبقات مختلف بذری
تأکید بر نظارت دقیق کلینیک‌های گیاه‌پزشکی بر سلامت محموله‌های صادراتی مرکبات و کیوی
آخرین اخبار
پیگیری خودکفایی مازندران در تولید بذر سویا در طبقات مختلف بذری
تأکید بر نظارت دقیق کلینیک‌های گیاه‌پزشکی بر سلامت محموله‌های صادراتی مرکبات و کیوی
خرید ۳۷ تن سویا در ساری؛ هر کیلوگرم ۹۵ هزار تومان
گامی برای توسعه کشت دانه‌های روغنی در قائم‌شهر
ممنوعیت دریافت کارمزد خدمات شالیکوبی تا ابلاغ نرخ‌نامه جدید
مازندران از جمعه بارانی می‌شود؛ بارش برف در ارتفاعات
نظارت بر بندر نوشهر
راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در مازندران