اوباما با اشاره به پیام انتخابات اخیر آمریکا گفت رای‌دهندگان خواستار سیاستی هستند که مردم را متحد کند، نه اینکه جامعه را به دو قطب تقسیم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا درپی کسب اکثریت سنا توسط دموکرات‌ها و پیشتازی این حزب در رای‌گیری کنگره و فرمانداری‌ها در پیامی نوشت که «مردم آمریکا امشب (به وقت آمریکا) پیام روشنی فرستادند؛ آنها خواهان سیاستی هستند که مردم را گرد هم آورد، نه اینکه میان آنها اختلاف ایجاد کند؛ همچنین خواهان رهبرانی هستند که برای مشکلات پیش رویشان راه‌حل‌های عملی ارائه دهند.»

او در ادامه، پیروزی نامزدهای دموکرات در مناطق مختلف آمریکا را نتیجه حضور نامزدهای توانمند دانست و از تلاش آنها برای رقابت در مناطقی که پیش‌تر شانس چندانی برای پیروزی در آنها تصور نمی‌شد، تمجید کرد.

اوباما همچنین با اشاره به اینکه دولت ترامپ دو سال دیگر در قدرت خواهد بود، از دموکرات‌ها خواست از فرصت به‌دست‌آمده برای اعمال تغییرات، جلوگیری از آسیب‌های بیشتر و آماده‌سازی زمینه برای آینده استفاده کنند.

شایان ذکر است که حزب دموکرات آمریکا پس از کسب پیروزی چشمگیر و تصاحب ۵۱ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی، اکثریت مجلس سنا را به دست گرفت. این پیروزی در پی موفقیت نامزد‌های این حزب در ایالت‌های آیووا، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، اوهایو، تگزاس، کانزاس و جورجیا رقم خورد.

این انتخابات با نتایجی تاریخی و بی‌سابقه همراه بود؛ به‌طوری‌که جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات، با شکست کن پکستون، رقیب جمهوری‌خواه خود، کرسی ایالت تگزاس در سنا را تصاحب کرد و به غیبت دموکرات‌ها در نمایندگی این ایالت در سنا از سال ۱۹۸۸ پایان داد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، باراک اوباما
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
اوباما اسمش حسین اوباما هست هرچی باشه آخرش یک ته وجدانی دارد سیاه پوست هست احتمالا خانواده گی زجر کشیده از سفید پوستان آمریکا هستند اگر ایندفعه اوباما بشود خیلی به نفع خاورمیانه است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
اوباما از همه رییس جمهور آمریکا خیلی بهتر هست
۷
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
خبر خودکشی سقوط به جهنم سگ زرد هم بیاد عالیه
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
برای ما فرقی نمی کند ولی بنفع اوکراین شد .
۴
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
اویاما خیلی بهتر از همشون هست تو دوره ریاست جمهوری اوباما یک هواپیمای دلار به ماداد که تو سریال گاندوهم نشون داد
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