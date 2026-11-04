باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا درپی کسب اکثریت سنا توسط دموکرات‌ها و پیشتازی این حزب در رای‌گیری کنگره و فرمانداری‌ها در پیامی نوشت که «مردم آمریکا امشب (به وقت آمریکا) پیام روشنی فرستادند؛ آنها خواهان سیاستی هستند که مردم را گرد هم آورد، نه اینکه میان آنها اختلاف ایجاد کند؛ همچنین خواهان رهبرانی هستند که برای مشکلات پیش رویشان راه‌حل‌های عملی ارائه دهند.»

او در ادامه، پیروزی نامزدهای دموکرات در مناطق مختلف آمریکا را نتیجه حضور نامزدهای توانمند دانست و از تلاش آنها برای رقابت در مناطقی که پیش‌تر شانس چندانی برای پیروزی در آنها تصور نمی‌شد، تمجید کرد.

اوباما همچنین با اشاره به اینکه دولت ترامپ دو سال دیگر در قدرت خواهد بود، از دموکرات‌ها خواست از فرصت به‌دست‌آمده برای اعمال تغییرات، جلوگیری از آسیب‌های بیشتر و آماده‌سازی زمینه برای آینده استفاده کنند.

شایان ذکر است که حزب دموکرات آمریکا پس از کسب پیروزی چشمگیر و تصاحب ۵۱ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی، اکثریت مجلس سنا را به دست گرفت. این پیروزی در پی موفقیت نامزد‌های این حزب در ایالت‌های آیووا، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، اوهایو، تگزاس، کانزاس و جورجیا رقم خورد.

این انتخابات با نتایجی تاریخی و بی‌سابقه همراه بود؛ به‌طوری‌که جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات، با شکست کن پکستون، رقیب جمهوری‌خواه خود، کرسی ایالت تگزاس در سنا را تصاحب کرد و به غیبت دموکرات‌ها در نمایندگی این ایالت در سنا از سال ۱۹۸۸ پایان داد.

منبع: الجزیره