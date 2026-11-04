مدیرعامل توزیع برق استان تهران گفت: در حال حاضر، مشترکانی که در دوره‌ها و سیکل‌های مختلف، مصرف برق آنها بیش از ۲.۵ برابر الگوی مصرف بوده است، به کنتور‌های هوشمند مجهز شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به ضرورت رصد میزان مصرف برق و مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف، نصب کنتور‌های هوشمند برای مشترکان بالاتر از الگوی مصرف با سرعت در حال پیگیری است.

او افزود: در حال حاضر، مشترکانی که در دوره‌ها و سیکل‌های مختلف، مصرف برق آنها بیش از ۲.۵ برابر الگوی مصرف بوده است، به کنتور‌های هوشمند مجهز شده‌اند.

محمودی تصریح کرد: هدف ما این است که ان‌شاءالله تمام مشترکان بالاتر از الگوی مصرف نیز به تجهیزات کنترل هوشمند مجهز شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: این اقدام کمک می‌کند تا مشترکان عزیز بتوانند مدیریت بهتری بر مصرف برق خود داشته باشند و مصرفی متعارف را در پیش بگیرند. همچنین، با اجرای این طرح، تراز مصرف برق در استان تهران با میزان مصرف و تولید برق موجود در شبکه سراسری هماهنگ‌تر خواهد شد تا امکان تأمین برق مورد نیاز شبکه فراهم شود.

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برچسب ها: کنتور هوشمند برق ، وزارت نیرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
من کارگرم با ده میلیون تومان چطور زندگی کنم مادرم فلج و مستاجر است و مادرم بازنشسته تامین اجتماعی با ده میلیون چطور زندگی کند
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