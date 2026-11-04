باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - قاسم فدوی، رئیس سازمان استاندارد تهران، با اشاره به ضوابط و الزامات استاندارد در تولید فرآورده‌های گوشتی اظهار کرد: یکی از موارد مهم در کنترل این محصولات، بررسی بافت‌های غیرمجاز است. به عنوان مثال، در صورتی که بافت پوست مرغ در محصولی مانند سوسیس و کالباس مشاهده شود، نمونه از طریق آزمایش‌های میکروسکوپی بررسی شده و در صورت مغایرت با ضوابط استاندارد، مردود خواهد شد.

وی با اشاره به حساسیت مصرف‌کنندگان نسبت به افزودنی‌های مورد استفاده در فرآورده‌های گوشتی افزود: میزان افزودنی‌های مصرفی در این محصولات به‌صورت دقیق کنترل می‌شود و این مقادیر مطابق استانداردهای بین‌المللی و ضوابط سازمان‌های معتبر جهانی است. استفاده از این مواد در حداقل میزان مجاز و با رعایت الزامات تعیین‌شده انجام می‌شود و حذف برخی افزودنی‌های ضروری نیز می‌تواند خطراتی برای سلامت مصرف‌کننده به همراه داشته باشد.

فدوی با انتقاد از تبلیغات برخی تولیدکنندگان درباره عرضه محصولات بدون افزودنی تصریح کرد: بر اساس اسناد و مدارکی که بررسی کرده‌ایم، ادعای برخی برندها مبنی بر تولید فرآورده‌های گوشتی بدون افزودنی صحت ندارد. حتی در مواردی مشاهده شده است که تولیدکنندگانی که چنین ادعایی دارند، از محل‌های عرضه مواد اولیه و افزودنی‌ها، این مواد را خریداری کرده‌اند.

رئیس سازمان استاندارد تهران با اشاره به اهمیت فرآیند تولید و ترکیب مواد اولیه در کیفیت فرآورده‌های گوشتی گفت: یکی از مراحل مهم در تولید این محصولات، فرآیند آماده‌سازی و ترکیب مواد اولیه است که نقش مؤثری در کیفیت محصول نهایی دارد و باید مطابق ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده انجام شود.

وی همچنین درباره افزایش تولید فرآورده‌های گوشتی زیرزمینی و عرضه این محصولات با قیمت‌های غیرمتعارف بیان کرد: در ماه‌های اخیر، تولید و عرضه فرآورده‌های گوشتی غیرمجاز افزایش یافته است و برخی از این محصولات با توجه به افزایش قیمت‌ها، با نرخ‌هایی غیرمنطقی و پایین‌تر از قیمت متعارف بازار عرضه می‌شوند.

فدوی با بیان اینکه نظارت بر بازار متناسب با امکانات و منابع موجود انجام می‌شود، گفت: نباید انتظار داشت که دولت به‌تنهایی تمام مسئولیت نظارت بر بازار را بر عهده بگیرد. سازمان استاندارد نیز با توجه به ظرفیت‌ها و منابع در اختیار، در مقاطع مختلف به بازار ورود می‌کند. در همین زمینه، در ابتدای سال جاری حدود ۲۰ نمونه از فرآورده‌های گوشتی در مراکز عمده توزیع جمع‌آوری و مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت مردم در نظارت بر بازار اظهار کرد: سازمان استاندارد سال‌هاست که برای ترویج فرهنگ استاندارد و معرفی نشان استاندارد تلاش کرده است و اکنون مصرف‌کنندگان نیز باید در انتخاب کالاها به این موضوع توجه کنند.

رئیس سازمان استاندارد تهران ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا، به‌تدریج از نظارت‌های فیزیکی و مستقیم در بازار کاسته شده و مصرف‌کنندگان نقش فعال‌تری در کنترل کیفیت کالاها بر عهده گرفته‌اند. ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم تا مردم هنگام خرید، به داشتن نشان استاندارد و مجوزهای لازم توجه داشته باشند و از خرید محصولات فاقد استاندارد خودداری کنند.

فدوی با اشاره به نقش تقاضای مصرف‌کنندگان در ساماندهی بازار خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های لازم برای اجرای استانداردها از سوی دولت فراهم شده است، اما رعایت این الزامات در زمان خرید به انتخاب مردم نیز بستگی دارد؛ چراکه اگر مصرف‌کنندگان از خرید کالاهای غیرمجاز و زیرپله‌ای خودداری کنند، بازار فروش این محصولات از بین می‌رود و تولیدکنندگان نیز انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت غیرمجاز نخواهند داشت.