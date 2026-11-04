کارگر جوان مست که همکارش را در میدان میوه و تره‌بار جنوب تهران به قتل رسانده بود، قبل از محاکمه در دادگاه از سوی والدین و دو فرزند مقتول بخشیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  روز‌های پایانی مرداد سال ۱۴۰۳ درگیری میان پنج نفر از کارگران میدان میوه و تره‌بار در جنوب تهران رخ داد و منجر به مصدومیت و در ادامه مرگ یکی از آنها شد. با شکایت خانواده مقتول، عامل جنایت و همدستانش تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند و بعد از چند ماه فرار بازداشت شدند. متهم با اعتراف به قتل، صحنه جنایت را بازسازی کرد و روانه زندان شد. برای همدستانش نیز قرار قانونی صادر شد.

 با گذشت بیش از دو سال از این ماجرا، قاتل جوان از زندان به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای جنایی تهران انتقال یافت و مورد آخرین تحقیقات قضایی قرار گرفت. او در تشریح ماجرا گفت: من و دوستانم و مقتول از کارگران میدان میوه و تره‌بار بودیم. من و دوستانم مشروب خورده و مست بودیم. حال‌مان خوب نبود. در همین گیر‌و‌دار بود که به اطراف نگاه می‌کردیم و مدام می‌خندیدیم. مقتول که از همکاران‌مان بود سمت‌مان آمد و با دیدن این وضعیت ما اعتراض کرد که چرا به او داریم می‌خندیم. مست بودم و نمی‌فهمیدم چه می‌کنم. با حرف‌های او عصبانی شدم و گفتم به تو نمی‌خندم، اما بعد یکدفعه شروع کردم به خندیدن.

وی افزود: من و دوستانم با وی درگیر شدیم و دوستان او نیز برای نجاتش آمدند. دعوا بالا گرفت و دوستانم با چوبدستی به او ضربه‌هایی زدند. یکی از دوستانم چاقو زد و او را زخمی کرد و بعد من هم با مشت به جان او افتادم که ضربه‌های من مرگبارتر بود و باعث فوت او شد. بعد از قتل چند ماه برای انگور‌چینی به شهرستان رفتم که استوری از عکس خود و انگورچینی منتشر کردم و مخفیگاهم لو رفت و دستگیر شدم.

این درحالی بود که والدین داغدیده مقتول دیروز بعد از حضور در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، قاتل را از سوی خود و دو نوه خردسال‌شان در ایام فاطمیه بخشیدند.

صحرابانی، بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت: قاتل جوان از سوی اولیای‌دم بخشیده شد و پرونده او به‌زودی با صدور جلب به دادرسی برای محاکمه از جنبه عمومی جرم و برای محاکمه به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال خواهد شد.

برچسب ها: بخشش ، قتل
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