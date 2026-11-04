رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید به‌تدریج اصلاح قوانین صندوق‌های بازنشستگی را با رویکرد تأمین منافع نسل‌های آینده طراحی، تدبیر و تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت مدیریت حرفه‌ای صندوق‌های بازنشستگی، گفت: صندوق‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که آرامش روانی بازنشستگان و افرادی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، خدشه‌دار نشود.

وی افزود: افراد شاغل سال‌ها حق بیمه پرداخت می‌کنند تا در دوران سالمندی از امنیت و حمایت لازم برخوردار باشند؛ ازاین‌رو، صندوق‌های بازنشستگی موظف‌اند منابع دریافتی را به‌صورت حرفه‌ای مدیریت کنند و مستمری‌ها را در موعد مقرر بپردازند.


نگاهداری با اشاره به عوامل شکل‌گیری ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی گفت: تحولات جمعیتی کشور، افزایش تعداد بازنشستگان، کاهش شمار بیمه‌پردازان، بازنشستگی‌های پیش از موعد و برخی مدیریت‌های نامناسب و غیرحرفه‌ای در سال‌های گذشته، موجب بروز ناترازی در صندوق‌ها شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: این ناترازی‌ها باعث شده است بخشی از مستمری‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین شود و برخی صندوق‌ها به بودجه عمومی وابستگی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه اصلاح این وضعیت باید از خود صندوق‌ها و دولت آغاز شود، تصریح کرد: در گام نخست، باید دارایی‌های صندوق‌ها برای عموم شفاف شود، مدیران حرفه‌ای در این مجموعه‌ها به کار گرفته شوند، شرکت‌داری سیاسی و واگذاری مدیریت شرکت‌ها به افراد غیرمتخصص و نورچشمی‌ها محدود شود و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی تعیین تکلیف شود.

نگاهداری افزود: پس از انجام این اقدامات، باید به‌تدریج اصلاح قوانین صندوق‌های بازنشستگی را با رویکرد تأمین منافع نسل‌های آینده طراحی، تدبیر و تصویب کرد. در این اصلاحات نیز ضروری است تفاوت میان مشاغل اداری و مشاغل سخت و زیان‌آور به‌درستی لحاظ شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان تأکید کرد: هدف از اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی، گرفتن حق مردم نیست؛ بلکه هدف آن است که امکان ایفای این تعهدات و پرداخت حقوق بازنشستگان در آینده نیز حفظ شود.

برچسب ها: صندوق‌های بازنشستگی ، مرکز پژوهش‌های مجلس
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