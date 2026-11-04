مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: رشد بیش از ۷۵ درصدی تعداد مسافران خطوط تندرو پس از اجرای طرح رایگان‌سازی، تقاضای سفر را بیش از گذشته نمایان کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علیزاده، با بیان اینکه افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی در سفرهای شهری از اولویت‌های مدیریت شهری است، اظهار کرد: رایگان‌سازی خدمات اتوبوسرانی، گامی مهم در تسهیل دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل عمومی و کاهش هزینه‌های سفر بود. بررسی‌های انجام‌شده در ۹ خط تندرو نشان می‌دهد تعداد مسافران جابه‌جا شده در مقایسه با دوره پیش از اجرای این طرح، بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: این میزان استقبال، مسئولیت شرکت واحد را در تأمین ظرفیت متناسب با تقاضای جدید افزایش می‌دهد. از این رو، شناسایی خطوط و ایستگاه‌های پرتردد، مدیریت ساعات اوج سفر و تنظیم فواصل حرکت اتوبوس‌ها با هدف کاهش زمان انتظار و توزیع مناسب ناوگان در دستور توجه قرار دارد.

علیزاده با تأکید بر ضرورت ارتقای هم‌زمان کمیت و کیفیت خدمات تصریح کرد: افزایش ظرفیت جابه‌جایی با بهره‌گیری از اتوبوس‌های دوکابین، بهسازی و نوسازی ناوگان و ارتقای نظم سرویس‌دهی از جمله محورهای مهم برنامه‌ریزی برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده شهروندان است.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد شرکت واحد، صرفاً افزایش تعداد اتوبوس‌ها نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با شناخت دقیق نیاز مسافران و مدیریت بهینه ظرفیت موجود، خدماتی منظم‌تر، در دسترس‌تر و متناسب با حجم تقاضای سفر در اختیار شهروندان قرار دهیم.

منبع: اتوبوسرانی

برچسب ها: اتوبوس تندرو ، اتوبوسرانی
خبرهای مرتبط
افزایش ۳۰ درصدی ناوگان فعال اتوبوسرانی قم همزمان با آغاز سال تحصیلی
ورود ۳۱ اتوبوس دیزلی جدید به پایتخت/ آمادگی ناوگان اتوبوسرانی تهران برای استقبال از مهر
افزایش اتوبوس‌های پایتخت به ۳۰۰۰ دستگاه طی هفته‌های آتی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جاده چالوس یکطرفه شد
آخرین اخبار
جاده چالوس یکطرفه شد
کاشت هزار نهال طی دو روز به یاد شهدای مدرسه میناب
اصلاح مرز غربی پارک ملی بمو در چارچوب قانون انجام شده است
صدور بیش از ۲۳۴ کیفرخواست در پرونده‌های جنگی
اطلاعیه قوه قضاییه پیرامون برخی ویدیو‌های جعلی و ساخته هوش مصنوعی
آمریکا طاغوت زمانه است/ تنگه هرمز تا عمل آمریکا به وعده‌هایش باز نخواهد شد
رئیس قوه قضاییه: ترامپ هم در جنگ شکست خورد هم در سیاست
کشف یک‌هزار و ۷۰۵ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو
سربازان ماهر برای ثبت نام مرحله دوم وام اشتغال زایی اقدام کنند
کشف احتکار ۱۰۰ میلیارد تومانی در جنوب تهران
افزایش ۷۵ درصدی تقاضای سفر در خطوط تندرو تهران
بخشش عامل جنایت در میدان میوه و تره‌بار
هوای تهران در وضعیت نارنجی
اعتراف پسر به قتل پدر ۷۲ ساله در پی اختلاف خانوادگی
افزایش ۹۰ درصدی سرانه مراکز مثبت زندگی
قوه قضاییه به دنبال احیای رامک خودرو و تعیین تکلیف مطالبات مالباختگان
ساماندهی ۲۵ محور شهری تهران با هدف رفع سد معبر
سرقت از خانه پدرزن با دستور داماد
هشدار پلیس: ۹ درصد تصادفات فوتی، ناشی از تغییر مسیر ناگهانی است + فیلم
اعلام جزئیات انسداد‌های ترافیکی مراسم ۱۳ آبان در تهران
خطرات پس از وقوع سیل چه چیز‌هایی هستند؟ + فیلم