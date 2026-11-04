سرمربی تیم ملی ترامپولین، اعزام ژیمناست‌های ایران به جام کشور‌های عضو پیمان شانگهای را گامی مهم برای توسعه این رشته و آماده‌سازی المپیک لس‌آنجلس دانست.

 باشگاه خبرنگاران جوان- ماهان باژرنگ، سرمربی تیم ملی ترامپولین، با ابراز خرسندی از فراهم شدن شرایط اعزام ژیمناست‌های منتخب ایران در دو رشته هنری و ترامپولین به مسابقات جام کشورهای عضو پیمان شانگهای، این اقدام را در ابتدای فعالیت فدراسیون ارزشمند و امیدوارکننده دانست.
 
باژرنگ اظهار داشت: بسیار خوشحالیم که در آغاز فعالیت فدراسیون، بلافاصله رایزنی‌های لازم با وزارت ورزش و جوانان انجام شد و زمینه حضور ژیمناست‌های منتخب در مسابقات جام کشورهای عضو پیمان شانگهای فراهم شد. این رقابت‌ها در دو بخش ژیمناستیک هنری و ترامپولین برگزار می‌شود و فرصت بسیار خوبی برای ورزشکاران ما خواهد بود.
 
وی افزود: حضور در چنین مسابقاتی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه ورزشکاران در کنار شرکت در رقابت‌های جام جهانی و قهرمانی جهان، نیاز دارند در سایر رویدادهای بین‌المللی نیز حضور پیدا کنند و تجربه‌های جدیدی به دست بیاورند.
 
سرمربی تیم ملی ترامپولین ادامه داد: در جلسه‌ای که با خناری‌نژاد، رئیس فدراسیون داشتیم، پیشنهاد دادم که از ظرفیت‌های موجود در بخش ورزشکاران و مربیان نیز استفاده بیشتری شود و خوشبختانه با این پیشنهاد من موافقت شد. این موضوع علاوه بر ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران، فرصتی فراهم می‌کند تا مربیان توانمند و قهرمان‌پرور کشور نیز در مسیر توسعه این رشته نقش پررنگ‌تری داشته باشند.
 
باژرنگ با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد ژیمناست‌های اعزامی گفت: امیدوارم بچه‌ها بتوانند نتایج خوبی کسب کنند و برای اعضای تیم آرزوی موفقیت دارم.
 
وی در پایان درباره برنامه‌های پیش‌روی ترامپولین ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشغول برنامه‌ریزی و زمان‌بندی اردوها هستیم با آمادگی کامل در رقابت‌های جام‌های جهانی که نقش مهمی در مسیر کسب سهمیه المپیک دارند، شرکت کنیم. هدف نهایی ما این است که بتوانیم در المپیک لس‌آنجلس نماینده‌ای شایسته از ایران داشته باشیم.
برچسب ها: ترامپولین ، تیم ترامپولین
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