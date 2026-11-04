باشگاه خبرنگاران جوان - ماهان باژرنگ، سرمربی تیم ملی ترامپولین، با ابراز خرسندی از فراهم شدن شرایط اعزام ژیمناست‌های منتخب ایران در دو رشته هنری و ترامپولین به مسابقات جام کشورهای عضو پیمان شانگهای، این اقدام را در ابتدای فعالیت فدراسیون ارزشمند و امیدوارکننده دانست.

باژرنگ اظهار داشت: بسیار خوشحالیم که در آغاز فعالیت فدراسیون، بلافاصله رایزنی‌های لازم با وزارت ورزش و جوانان انجام شد و زمینه حضور ژیمناست‌های منتخب در مسابقات جام کشورهای عضو پیمان شانگهای فراهم شد. این رقابت‌ها در دو بخش ژیمناستیک هنری و ترامپولین برگزار می‌شود و فرصت بسیار خوبی برای ورزشکاران ما خواهد بود.

وی افزود: حضور در چنین مسابقاتی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه ورزشکاران در کنار شرکت در رقابت‌های جام جهانی و قهرمانی جهان، نیاز دارند در سایر رویدادهای بین‌المللی نیز حضور پیدا کنند و تجربه‌های جدیدی به دست بیاورند.

سرمربی تیم ملی ترامپولین ادامه داد: در جلسه‌ای که با خناری‌نژاد، رئیس فدراسیون داشتیم، پیشنهاد دادم که از ظرفیت‌های موجود در بخش ورزشکاران و مربیان نیز استفاده بیشتری شود و خوشبختانه با این پیشنهاد من موافقت شد. این موضوع علاوه بر ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران، فرصتی فراهم می‌کند تا مربیان توانمند و قهرمان‌پرور کشور نیز در مسیر توسعه این رشته نقش پررنگ‌تری داشته باشند.

باژرنگ با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد ژیمناست‌های اعزامی گفت: امیدوارم بچه‌ها بتوانند نتایج خوبی کسب کنند و برای اعضای تیم آرزوی موفقیت دارم.