باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ، و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، امروز (چهارشنبه، ۱۳ آبان) در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در جمع راهپیمایان یزد که در میدان امیرچخماق گردهم آمده بودند، گفت: امروز شما با حضور خود در این میدان، فریاد استقلال‌طلبی، استکبارستیزی و نفی سلطه‌طلبی را به گوش جهانیان می‌رسانید.

وی با درود به روح بلند امام خمینی (ره) و آرزوی صحت و سلامتی برای مقام معظم رهبری، یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز کشور را گرامی داشت.

۱۳آبان؛ نماد ملی مبارزه با استکبار

جوکار با اشاره به اینکه ۱۳ آبان نماد ملی مبارزه با استکبار جهانی، نماد استقامت و قدرت ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر ظلم است، تصریح کرد: این روز یادآور وقایع مهمی در تاریخ انقلاب است؛ از جمله تبعید حضرت امام (ره) در سال ۱۳۴۳.

وی افزود: امام راحل در چهارم آبان ۱۳۴۳ با افشاگری درباره لایحه کاپیتولاسیون اعلام کردند که «امروز روز فروش این ملت است»؛ لایحه‌ای که صیانت از اتباع آمریکا را در ایران اسلامی پیش‌بینی می‌کرد و دستگاه قضایی کشور را از محاکمه و مجازات آمریکایی‌های مجرمبازمی‌داشت.

تسخیر لانه جاسوسی؛ افشای توطئه‌ای دیگر

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مبارزات دانش‌آموزان در مقابل دانشگاه تهران علیه رژیم ستم‌شاهی و تحقیر‌های مستشاران آمریکایی در داخل کشور، خاطرنشان کرد: با تسخیر لانه جاسوسی و افشای اسناد آن مشخص شد که اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت، دشمنان در پی تحمیل کودتایی دیگر مانند کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر این کشور بودند.

استکبارستیزی؛ درس تاریخ

جوکار با بیان اینکه «استکبار» یعنی تلاش برای تسلط بر همه ملت‌ها و قرار دادن آنان زیر یوغ خود، گفت: تاریخ گواهی می‌دهد که فرعون و نمرودیان نیز با همه قدرت خود نابود شدند.

وی با انتقاد از مواضع رئیس‌جمهور آمریکا، تأکید کرد: این سخنان توخالی هیچ اثری برای ملت ما ندارد و به جایی نمی‌رسد.

آمادگی کامل نیرو‌های مسلح در برابر هجمه‌های دشمنان

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح کشور در برابر بدترین سناریو‌های آمریکایی، اظهار کرد: رزمندگان اسلام در سواحل، جزایر و تنگه هرمز با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز آماده‌اند و می‌توانند عمق اردوگاه دشمن را هدف قرار دهند.

تداوم تجمعات شبانه و پشتیبانی همه‌جانبه از رزمندگان، پشتوانه اقتدار کشور

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و همدلی در شرایط حساس کنونی، پیروزی‌های ملت ایران را در گروی انسجام ملی و حضور در صحنه دانست و افزود: تأکید مقام معظم رهبری همواره بر این بوده است که تداوم تجمعات مردمی و حضور پرشور در صحنه‌های مختلف، خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان است و این همبستگی عمومی، پیام مقاومت و استکبارستیزی را به دنیا مخابره می‌کند.

جوکار همچنین با تجلیل از نقش‌آفرینی رزمندگان اسلام و نیرو‌های مسلح در حراست از مرز‌های کشور، بر لزوم پشتیبانی همه‌جانبه مردمی از مدافعان امنیت و اقتدار ایران اسلامی تأکید کرد و گفت: حضور آگاهانه اقشار مختلف مردم در تجمعات و حمایت مستمر از فرزندان غیور خود در جبهه‌های دفاع، سرمایه اصلی کشور در مقابله با هرگونه تهدید و دست‌یابی به پیروزی‌های بزرگ است.