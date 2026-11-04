باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - رحمان آراسته، مدیر بازار مشتقه و ابزار‌های نوین بورس کالای ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر، صندوق زعفران را داریم که به اعتقاد من، یکی از صندوق‌های پربازده و تقریباً بهترین صندوق‌های کالایی در چند سال اخیر بوده است؛ بنابراین، همین صندوق برای زعفران کفایت می‌کند.

آراسته ادامه داد: در حال حاضر، روی راه‌اندازی صندوق برای سایر محصولات کشاورزی نیز کار می‌شود، اما در حوزه کالا‌های غیرکشاورزی، در حال طراحی تعدادی صندوق با مدل و سازوکار‌های جدید با همکاری سازمان بورس هستیم.

مدیر بازار مشتقه و ابزار‌های نوین بورس کالای ایران تصریح کرد: پس از نهایی شدن این طرح‌ها، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. البته از آنجا که طرح‌ها هنوز به مرحله نهایی نرسیده‌اند، بهتر است جزئیات نهایی از سوی سازمان بورس یا خود ما اطلاع‌رسانی شود.

او ابراز امیدواری کرد که با طراحی و راه‌اندازی این صندوق‌ها، اتفاقات خوبی در حوزه صندوق‌های کالایی رقم بخورد.