انبار احتکار ملزومات ساختمانی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در جنوب تهران کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انباری حاوی بیش از یک میلیون قلم ملزومات ساختمانی در خیابان شهید رجایی خبر داد و گفت: ارزش کالا‌های کشف‌شده از سوی کارشناسان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

کشف محموله دپو شده در خیابان شهید رجایی

سردار مهدی افشاری با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در پی اقدامات اطلاعاتی از دپو و توزیع‌نشدن مقادیری ملزومات ساختمانی در انباری واقع در خیابان شهید رجایی مطلع شدند.

وی افزود: تیم عملیاتی پس از شناسایی محل، در بازرسی از انبار محموله‌ای شامل بیش از یک میلیون قلم کالای ساختمانی را کشف کرد که به گفته پلیس، فاقد اسناد و مدارک قانونی مربوطه بود.

تشکیل پرونده قضایی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و متهم به همراه پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شده است.