باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شمارش آرای انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا همچنان ادامه دارد و نتایج اولیه در چندین ایالت اعلام شده است؛ انتخاباتی که سرنوشت کنترل دو مجلس کنگره را مشخص می‌کند و می‌تواند توانایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پیشبرد برنامه‌هایش در دو سال باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری را تحت تاثیر قرار دهد.

در مهم‌ترین تحولات این انتخابات، «جان اوسوف»، سناتور دموکرات، با شکست رقیب جمهوری‌خواه خود «مایک کالینز» که از حمایت ترامپ برخوردار بود، بار دیگر از ایالت جورجیا به سنا راه یافت.

این نتیجه به معنای حفظ یک کرسی مهم در مجلس سنا برای دموکرات‌ها در ایالتی است که ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ در آن پیروز شده بود؛ موضوعی که شانس این حزب برای رقابت بر سر کسب اکثریت در سنا را افزایش می‌دهد.

همچنین «روی کوپر»، نامزد دموکرات‌ها، با شکست رقیب جمهوری‌خواه خود «مایکل واتلی»، کرسی ایالت کارولینای شمالی در مجلس سنای آمریکا را به دست آورد. این نتیجه یک کرسی دیگر به سهم دموکرات‌ها در تلاش برای بازپس‌گیری کنترل سنا اضافه می‌کند.

«مارک وارنر»، سناتور دموکرات، نیز بار دیگر از ایالت ویرجینیا به سنا راه یافت. همچنین «پاپاس»، نامزد دموکرات‌ها، با شکست «کریس سونونو»، نامزد جمهوری‌خواه، کرسی سنای ایالت نیوهمپشایر را به دست آورد.

«جیمز تالاریکو»، نامزد دموکرات‌ها، نیز با شکست رقیب جمهوری‌خواه خود «کن پکستون»، کرسی ایالت تگزاس در مجلس سنای آمریکا را تصاحب کرد؛ پیروزی تاریخی که به غیبت دموکرات‌ها در نمایندگی این ایالت در سنا از سال ۱۹۸۸ پایان داد.

تالاریکوی ۳۷ ساله موفق شد پکستون، دادستان کل ایالت تگزاس و از متحدان برجسته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را شکست دهد. این رقابت یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین رقابت‌های انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به شمار می‌رفت.

ترامپ پایین‌ترین میزان محبوبیت یک رئیس‌جمهور در انتخابات میان‌دوره‌ای را ثبت کرد

نظرسنجی‌های اولیه شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» پس از رای‌گیری نشان می‌دهد میزان تایید عملکرد دونالد ترامپ به ۳۸ درصد رسیده است؛ رقمی که به گفته این شبکه، پایین‌ترین میزان محبوبیت ثبت‌شده برای یک رئیس‌جمهور آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای محسوب می‌شود.

این میزان از محبوبیت ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۱۸ که ۴۵ درصد بود، کمتر است. همچنین میزان تایید عملکرد جورج بوش پسر، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۰۶ به ۴۳ درصد رسیده بود. این رقم برای باراک اوباما در سال ۲۰۱۰ و جو بایدن در سال ۲۰۲۲ نیز ۴۴ درصد ثبت شده بود.

این شبکه آمریکایی همچنین اعلام کرد حدود ۶ نفر از هر ۱۰ رای‌دهنده، ترامپ را عاملی تاثیرگذار در تصمیم خود برای رای دادن در انتخابات مجلس نمایندگان دانسته‌اند.

بر اساس نظرسنجی موسسه «رویترز/ایپسوس» که پیش از روز انتخابات انجام شد، هزینه‌های زندگی مهم‌ترین دغدغه رای‌دهندگان بوده است؛ به‌طوری‌که ۴۸ درصد از رای‌دهندگان ثبت‌نام‌شده، این مسئله را مهم‌ترین عامل در تعیین انتخاب انتخاباتی خود دانسته‌اند.

همچنین ۴۹ درصد از آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند وضعیت مالی‌شان از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید بدتر شده است، در حالی که تنها ۱۳ درصد معتقد بوده‌اند شرایط مالی آنها بهبود یافته است.

در همین راستا، نظرسنجی مرکز «ای‌پی-نورک» نشان داد تنها ۲۶ درصد از آمریکایی‌ها عملکرد ترامپ در مدیریت اقتصاد را تایید می‌کنند. میزان تایید عملکرد او در زمینه مدیریت هزینه‌های زندگی نیز به ۱۷ درصد کاهش یافته است. افزون بر این، ۶۵ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، سیاست‌های ترامپ را مسئول تداوم افزایش قیمت‌ها دانسته‌اند.

همچنین نتایج نظرسنجی‌های خروجی از مراکز رای‌گیری نشان می‌دهد حدود سه‌چهارم رای‌دهندگان از مسیر کنونی آمریکا ناراضی هستند و نزدیک به ۹ نفر از هر ۱۰ رای‌دهنده اعلام کرده‌اند هزینه‌های زندگی نقش مهم یا تعیین‌کننده‌ای در تصمیم انتخاباتی آنها داشته است؛ موضوعی که در جمع‌بندی‌های منتشرشده از سوی خبرگزاری رویترز نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

منبع: المیادین