اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای بازسازی مدرسه تاریخی امیرکبیر جیرفت

باشگاه خبرنگاران جوان- در جریان سفر استاندار کرمان و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به جیرفت، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی این سازمان برای بازسازی مدرسه تاریخی امیرکبیر، نخستین مدرسه جنوب استان کرمان، اختصاص یافت.

در بازدید که با حضور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس، فرماندار جیرفت و جمعی از مسئولان شهرستان صورت گرفت، اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی برای مرمت و بازسازی مدرسه تاریخی امیرکبیر مصوب تا زمینه صیانت از این بنای ارزشمند و احیای آن فراهم شود.

محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مالکیت این مجموعه گفت: موضوع مالکیت مدرسه را در جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان پیگیری و برای آن تصمیم‌گیری می‌کنیم تا پس از تعیین تکلیف، پیشنهادات درباره کاربری آینده این مجموعه دریافت و بررسی شود.