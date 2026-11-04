سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: عملیات اجرایی ۳۱۹ پروژه نهضت عدالت فضاهای آموزشی استان با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد درحال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان کرم‌زاده روز چهارشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت عدالت در فضاهای آموزشی بیان کرد: در حال حاضر ۳۱۹ پروژه نهضت عدالت در فضاهای آموزشی با مجموع ۸۴۳ کلاس درس و زیربنای ۹۹ هزار و ۲۴۲ مترمربع در لرستان فعال است.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی مجموع این پروژه‌ها نزدیک به ۸۰ درصد است عنوان کرد: امیدواریم با تلاش دستگاه‌های متولی و تسریع در روند اجرا، هرچه سریع‌تر شاهد تکمیل این پروژه‌ها و رسیدن پیشرفت فیزیکی آن‌ها به ۱۰۰ درصد باشیم.

وی تصریح کرد: لازم است با توجه به نزدیک شدن فصل سرد، بارندگی و دشوار شدن عملیات اجرایی در این شرایط، روند اجرای پروژه‌های آموزشی با شتاب بیشتری دنبال شود.

کرم زاده با اشاره به اینکه بخشی از این پروژه‌ها مربوط به جایگزینی مدارس سنگی و نوسازی مدارس تخریبی است افزود: تکمیل این طرح‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم می‌تواند ظرفیت فضاهای آموزشی و تعداد کلاس‌های درس استان را به میزان قابل توجهی افزایش دهد

منبع: استانداری لرستان