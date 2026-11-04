باشگاه خبرنگاران جوان- موسوی‌چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور روز چهارشنبه در دیدار با کارکنان بهزیستی خراسان شمالی اظهار کرد: این سازمان علاوه بر نقش حمایتی، متولی سلامت اجتماعی است و تغییر شرایط جامعه و تحولات قوانین، ضرورت بازنگری در رویکرد‌ها و مأموریت‌های آن را دوچندان کرده است.

وی افزود: بهزیستی باید در حوزه اجتماعی پوست‌اندازی و بازنگری جدیدی داشته باشد، چرا که قوانین و نیاز‌های این حوزه نسبت به گذشته تغییر کرده و نمی‌توان خدمات آن را تنها در مستمری و بسته‌های معیشتی خلاصه کرد.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه امنیت اجتماعی پایدار بدون توجه به حوزه اجتماعی محقق نمی‌شود، گفت: اگر به دنبال امنیت اجتماعی پایدار هستیم، باید حوزه اجتماعی نیز از پایداری و جایگاه اثرگذار برخوردار باشد و برای آن توجه و حمایت بیشتری در نظر گرفته شود.

موسوی‌چلک با اشاره به نقش محلات در ارتقای سلامت اجتماعی اظهار کرد: در محله‌محوری نباید فقط به کالبد و زیرساخت‌های فیزیکی توجه کرد، بلکه تقویت سرمایه اجتماعی خرد باید از محلات آغاز شود؛ چرا که کارکرد‌های اجتماعی محلات در صورت تقویت می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات مثبت در کشور باشد.

وی با اشاره به ضرورت همکاری میان دستگاه‌ها، استفاده از ظرفیت مدیریت شهری را در اجرای برنامه‌های اجتماعی مؤثر دانست و گفت: شورای اجتماعی نیز با هدف تقویت حوزه اجتماعی و برنامه‌های مرتبط با آن مورد توجه قرار گرفته است.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نقش شرکای اجتماعی در ارائه خدمات این حوزه گفت: بخش عمده خدمات اجتماعی با مشارکت شرکای اجتماعی انجام می‌شود و همکاران این حوزه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر نشان دادند که هیچ شرایطی نمی‌تواند مانع خدمت‌رسانی آنان شود.

وی افزود: میزان کمک‌های مشارکتی در جنگ ۱۲ روزه کاهش یافت، اما در جنگ چهل‌روزه افزایش قابل توجهی داشت.

موسوی‌چلک همچنین از تدوین ۱۵۵ راهنمای عمل مبتنی بر زیست‌بوم کشور خبر داد و اظهار کرد: در دوران جنگ، ۱۸۰ مرکز بهزیستی جابه‌جا شد تا روند ارائه خدمات و مراقبت از افراد تحت پوشش با شرایط جدید هماهنگ شود.

وی با اشاره به تغییر شیوه نگهداری بخشی از فرزندان تحت پوشش بهزیستی در دوران جنگ گفت: پیش از جنگ حدود ۹ هزار و ۵۰۰ فرزند در مراکز نگهداری می‌شدند که پس از جنگ این تعداد به حدود نصف رسید و جمعیت قابل توجهی از فرزندان به سمت خانواده‌ها رفتند.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از دانش‌آموزان میناب گفت: هر جا که هستیم باید از میناب و دانش‌آموزان آن حمایت کنیم و این موضوع باید به مسئله‌ای جهانی تبدیل شود.

موسوی‌چلک با اشاره به جایگاه مددکاری اجتماعی در ساختار‌های حمایتی و انتظامی کشور افزود: ایران نخستین کشوری است که مددکاری اجتماعی را در کلانتری‌ها مستقر کرده و در بسیاری از کلانتری‌ها نیز ظرفیت ارائه خدمات مددکاری فراهم شده است.

وی با تاکید بر اهمیت همکاری میان‌دستگاهی گفت: سازمان بهزیستی تنها سازمان دولتی است که مسئولیت ارائه طیف گسترده و متمایزی از خدمات اجتماعی را بر عهده دارد و با برگزاری نشست‌های مستمر با مدیران دستگاه‌های مختلف، انتقال تجربه و همکاری برای استمرار خدمت‌رسانی را دنبال می‌کند.

موسوی‌چلک همچنین با اشاره به ارزیابی عملکرد معاونت سلامت اجتماعی در شرایط اخیر اظهار کرد: با وجود شرایط حساس، نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دو شاخص از سه شاخص مطلوب عملکردی محقق شده است و گزارش‌های نظارتی و بازرسی نیز عملکرد همکاران این معاونت را تأیید می‌کند.