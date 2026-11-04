باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -سیدطا‌ها علوی مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی از اعمال تسهیلات ویژه و تعدیلات قانونی در فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت:این اقدامات با هدف حمایت از صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی و جبران بخشی از آثار ناشی از شرایط جنگی سال گذشته پیش‌بینی شده است.

علوی با تشریح جزئیات این تسهیلات اظهار کرد: سامانه امور مالیاتی با در نظر گرفتن نوع فعالیت و موقعیت جغرافیایی کسب‌وکارها، تعدیلات قانونی مرتبط با خسارت‌های وارده را به‌صورت هوشمند و خودکار در محاسبه مالیات مقطوع و تعیین تعداد اقساط اعمال می‌کند از این‌ رو مودیان برای بهره‌مندی از این تعدیلات نیازی به مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی ندارند.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای پرداخت مالیات صاحبان مشاغل افزود: در فرایند تقسیط مالیات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۴، تسویه بدهی‌های مالیاتی سنوات گذشته، شرط برخورداری از این امکان نیست. بر این اساس، مؤدیان پس از تکمیل و ثبت فرم مربوط، می‌توانند با توجه به ضریب و میزان آسیب‌دیدگی فعالیت خود ناشی از شرایط جنگی، مالیات مقطوع تعیین‌شده را در بازه زمانی پنج تا نه ماه تقسیط و پرداخت کنند.

علوی همچنین از پیش‌بینی قابلیت مقایسه هوشمند در سامانه خبر داد و تصریح کرد: در صفحه پایانی سامانه، جدولی بر اساس فعالیت‌های مشابه و درآمد‌های فرضی ماهانه در اختیار مودیان قرار می‌گیرد تا صاحبان مشاغل بتوانند مالیات مقطوع تعیین‌شده را با مبالغ محاسبه‌شده بر مبنای نرخ‌های قانونی مقایسه کنند.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی از تعریف ۸۹ پروژه عمرانی و خدماتی در آذربایجان‌شرقی در قالب سومین سال اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها خبر داد و گفت: مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود، در تامین یک‌هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد مالیات‌ها و افزایش مشارکت مؤدیان در توسعه و آبادانی کشور اجرا می‌شود، افزود: در قالب این طرح، صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان پروژه‌های تعریف‌شده در استان انتخاب کنند.

علوی ادامه داد: در سومین سال اجرای این طرح در آذربایجان‌شرقی، ۸۹ پروژه در هشت حوزه شامل آموزش عمومی و فنی‌وحرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات، امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی، آب، کشاورزی و محیط‌زیست، حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی، فرهنگ، ورزش و گردشگری و سلامت و رفاه اجتماعی تعریف شده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به نحوه دسترسی به فرم تبصره ماده ۱۰۰ خاطرنشان کرد: مؤدیان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir و انتخاب بخش تبصره ماده ۱۰۰، فرم مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را مشاهده و مراحل لازم را پیگیری کنند.