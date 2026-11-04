باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ سید فؤاد حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، پیش از ظهر امروز در راهپیمایی ۱۳ آبان شهرستان سنندج، با اشاره به جایگاه تاریخی این روز اظهار کرد: سال‌هاست میلیون‌ها ایرانی در این مناسبت حماسه‌ای تاریخی را گرامی می‌دارند؛ چراکه سه واقعه مهم و تاریخ‌ساز در چنین روزی رقم خورده است.

وی با اشاره به تبعید امام خمینی (ره) در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ در پی اعتراض به قانون کاپیتولاسیون افزود: تصویب این قانون به معنای تحقیر ملت ایران بود؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آن، اتباع آمریکایی از مصونیت قضایی برخوردار می‌شدند و دستگاه قضایی ایران امکان برخورد با جرائم آنان را نداشت. امام خمینی (ره) در برابر این قانون ظالمانه ایستادند و اعتراض کردند و در نهایت به تبعید ایشان منجر شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ نیز دانش‌آموزان و دانشجویان آزادی‌خواه و استقلال‌طلب در برابر ظلم و استبداد رژیم پهلوی ایستادند، اما پاسخ اعتراض آنان گلوله و خشونت بود و جمعی از آنان به شهادت رسیدند. سال بعد نیز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، به تعبیر امام راحل، انقلاب دوم را رقم زد و چهره مداخله‌گر آمریکا را برای ملت ایران آشکارتر کرد.

حسینی با بیان اینکه این سه واقعه تاریخی پیام مشترکی دارند، تصریح کرد: ملت قهرمان ایران زیر بار سلطه نمی‌رود، حق تعیین سرنوشت خود را به دیگران واگذار نمی‌کند و حاضر نیست سرنوشت، آب‌وخاک، ناموس و شرف خود را معامله کند.

وی با اشاره به حافظه تاریخی مردم کردستان از مداخلات و اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: مردم کردستان با شناختی که از تحولات منطقه و تجربه‌های عراق و سوریه دارند، نسبت به سیاست‌های آمریکا آگاهی دارند و در حوادث اخیر نیز نشان دادند که اجازه دخالت بیگانگان در تعیین سرنوشت کشور را نمی‌دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به حضور مردم این استان در تجمعات و برنامه‌های شبانه اظهار کرد: مردم کردستان در بیش از ۲۵۰ شب مقاومت و ایستادگی، پیام روشنی به ایران و جهان مخابره کردند؛ پیامی مبنی بر اینکه در دفاع از کشور، تمامیت ارضی و آرمان‌های خود ایستاده‌اند. کردستان همواره در کنار دیگر اقوام ایرانی برای سربلندی ایران تلاش کرده است.

حسینی با تأکید بر اینکه وحدت اقوام و مذاهب رمز همبستگی ملی است، افزود: مردم ایران با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی، در هدفی مشترک برای سربلندی کشور کنار یکدیگر ایستاده‌اند و حضور امروز مردم سنندج و دیگر نقاط کردستان نیز نشان داد که این همبستگی فراتر از قومیت و مذهب است.

وی با اشاره به مفهوم استکبار در آموزه‌های قرآنی بیان کرد: استکبار به معنای خودبرتربینی است و زمانی که یک قدرت خود را برتر از ملت‌های دیگر بداند و جهان را به کشور تصمیم‌گیرنده و ملت‌های صرفاً مطیع تقسیم کند، نتیجه آن چیزی جز زیاده‌خواهی، سلطه بر منابع و تحمیل اراده خود نخواهد بود. امروز ملت‌های آزاده در برابر چنین رویکردی ایستادگی می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها گفت: بخشی از مشکلات کشور ممکن است ریشه‌های داخلی داشته باشد، اما تحریم‌های ظالمانه، به‌ویژه در حوزه دارو و مایحتاج مردم، فشار‌های مضاعفی بر جامعه وارد کرده است. مسئولان نیز باید در کنار مردم برای بهبود معیشت و تقویت اقتصاد کشور تلاش کنند.

حسینی با قدردانی از حضور مردم و مسئولان در راهپیمایی ۱۳ آبان، از تلاش مدیران استان در دوران جنگ و همچنین نیرو‌های مسلح در تأمین امنیت کردستان یاد کرد و گفت: مردم با حضور خود در میدان، مسئولان را در مسیر خدمتگزاری به جامعه مصمم‌تر می‌کنند. امروز دانش‌آموزان و دانشجویان نیز باید با شناخت آرمان‌های ۱۳ آبان و الگوگیری از شهدای این روز، در مسیر آگاهی، مسئولیت‌پذیری و پیشرفت کشور گام بردارند.