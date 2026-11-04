آمار‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد توسعه ظرفیت نیروگاهی، افزایش آمادگی واحد‌های تولید برق، بهبود راندمان، تقویت ذخایر سوخت و حمایت از سرمایه‌گذاران، از مهم‌ترین محور‌های فعالیت صنعت برق حرارتی در یک سال گذشته بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کارنامه یک‌ساله صنعت برق حرارتی از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های توسعه‌ای، افزایش ظرفیت تولید برق، ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و تقویت زیرساخت‌های تأمین سوخت حکایت دارد؛ اقداماتی که با هدف افزایش پایداری شبکه برق کشور و تأمین برق مطمئن در روز‌های اوج مصرف به اجرا درآمده است.

بر اساس آمار‌های منتشرشده در کارنامه یک‌ساله برق حرارتی، در این مدت اقدامات متعددی برای افزایش ظرفیت تولید برق و بهبود عملکرد نیروگاه‌های حرارتی انجام شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به راه‌اندازی ۲ هزار و ۴۷۸ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی تا اوج مصرف سال ۱۴۰۵ اشاره کرد.

در بخش توسعه ظرفیت تولید، راه‌اندازی واحد‌های بخار سیکل ترکیبی با ظرفیت یک‌هزار و ۱۲۳ مگاوات و همچنین اجرای طرح‌های احداث ۱۸ واحد نیروگاهی از جمله اقدامات شاخص این حوزه عنوان شده است.

از سوی دیگر، راه‌اندازی نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی کشور در مشکین‌شهر، گامی مهم در مسیر تنوع‌بخشی به منابع تولید انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود.

یکی از محور‌های مهم عملکرد صنعت برق حرارتی، تعمیرات اساسی و آماده‌سازی نیروگاه‌ها برای تأمین برق در دوره اوج مصرف بوده است. طبق این گزارش، انجام ۱۱۰ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی تا اوج بار مصرف سال ۱۴۰۵ و ثبت رکورد ۹۸.۸ درصدی آمادگی نیروگاه‌های حرارتی در روز اوج مصرف از جمله دستاورد‌های اعلام‌شده است.

همچنین اجرای طرح‌های ارتقای توان و رفع محدودیت ظرفیت نیروگاه‌های موجود، زمینه افزایش ۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق را فراهم کرده است.

تقویت ذخایر سوخت و بهبود راندمان تولید

در بخش تأمین سوخت نیز افزایش ۴۰۰ میلیون لیتری ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت گازوئیل از اقدامات مهم برای پشتیبانی از فعالیت نیروگاه‌ها در شرایط محدودیت تأمین گاز محسوب می‌شود.

بر اساس آمار ثبت رکورد متوسط راندمان ۴۰ درصدی تولید برق حرارتی نیز از دیگر دستاورد‌های این بخش بوده است؛ موضوعی که در کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ همچنین ثبت رکورد تاریخی سه‌ماهه برای نصب و راه‌اندازی یک واحد گازی، از دیگر اقدامات شاخص صنعت برق حرارتی در این دوره اعلام شده است.

در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های تولید برق نیز تعیین تکلیف مطالبات سرمایه‌گذاران به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) در دستور کار قرار گرفته است.

در مجموع، آمار‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد توسعه ظرفیت نیروگاهی، افزایش آمادگی واحد‌های تولید برق، بهبود راندمان، تقویت ذخایر سوخت و حمایت از سرمایه‌گذاران، از مهم‌ترین محور‌های فعالیت صنعت برق حرارتی در یک سال گذشته بوده است.

با توجه به رشد مصرف برق و ضرورت تأمین پایدار انرژی، تداوم این اقدامات و تکمیل طرح‌های در دست اجرا می‌تواند نقش مهمی در کاهش ناترازی برق و افزایش اطمینان‌پذیری شبکه سراسری برق کشور داشته باشد.

برچسب ها: وزارت نیرو ، نیروگاه حرارتی
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