باشگاه خبرنگاران جوان - یست و یکمین نمایشگاه ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، تجهیزات آبیاری و گلخانه‌ای همزمان با نمایشگاه تخصصی دام، طیور، شیلات و صنایع وابسته تا روز جمعه ۱۵ آبان ماه (هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱) در محل دائم نمایشگاه بین‌المللی گیلان واقع در اتوبان رشت – تهران پذیرای بازدیدکنندگان و فعالان این حوزه است.

این دو نمایشگاه با مشارکت ۴۵ واحد تولیدی از ۱۱ استان کشور و با هدف معرفی آخرین دستاورد‌ها و محصولات واحد‌های تولیدی، تبادل دانش و اطلاعات در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته، ایجاد زمینه تعامل میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و آشنایی با ظرفیت‌های تولیدی استان گیلان برگزار شده است.

در این نمایشگاه، واحد‌های تولیدی و صنعتی از استان‌های گیلان، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، گلستان، اردبیل، همدان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و البرز حضور دارند.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان