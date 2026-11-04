مهلت نام نویسی در کنکور دکتری ۱۴۰۶ روز جمعه، پانزدهم آبان پایان می‌پذیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرآیند ثبت‌نام در آزمون دکتری تخصصی که پیش‌تر از سوم آبان‌ آغاز شده بود و تا نهم آبان ادامه داشت، با اعلام سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور تمدید شد.

متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، فرصت دارند پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیه‌های مربوطه، حداکثر تا پایان روز جمعه ۱۵ آبان‌ به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که فرآیند ثبت‌نام داوطلبان تنها زمانی تکمیل می‌شود که در انتهای مراحل، شماره پرونده ۶ رقمی و کد پیگیری ۱۶ رقمی به متقاضی اختصاص یابد و توصیه می‌شود داوطلبان حتماً یک نسخه پرینت از تقاضانامه خود را تا زمان اعلام نتایج نهایی نگهداری کنند.

همچنین افرادی که پیش‌تر ثبت‌نام کرده و کد پیگیری دریافت کرده‌اند نیز در صورت نیاز می‌توانند تا پایان روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.

گفتنی است، آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ در صبح روز جمعه ۱۶ بهمن‌ ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

برچسب ها: آزمون دکتری ، ثبت نام دکتری
خبرهای مرتبط
ثبت‌نام بیش از ۱۲۰ هزار داوطلب در آزمون دکتری
تسهیلات جدید وزارت علوم برای پذیرفته‌شدگان ارشد و دکتری ۱۴۰۵
اعلام دومین اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۶
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نوشیدنی‌های انرژی‌زا تا چه حد خطر ایست قلبی را افزایش می‌دهند؟
ورود برند ZEED به دنیای گوشی‌های هوشمند پیشرفته با محصولی جدید
تدارکات روسیه برای پرتاب هشت ماهواره جدید ناوبری و مخابرات
آخرین اخبار
ورود برند ZEED به دنیای گوشی‌های هوشمند پیشرفته با محصولی جدید
تدارکات روسیه برای پرتاب هشت ماهواره جدید ناوبری و مخابرات
نوشیدنی‌های انرژی‌زا تا چه حد خطر ایست قلبی را افزایش می‌دهند؟
انسولین داخلی به میزان کافی و با قیمت مناسب موجود است/ افزایش قیمت انسولین وارداتی+ فیلم
گام‌هایی برای محافظت از گوشی جدید
منشأ حیات در سیاره ما؛ تردیدهایی پیرامون یک نظریه صدساله
کشف آسیب‌پذیری سامانه‌ها نباید به ابزار باج‌خواهی تبدیل شود
بیماری‌هایی که می‌توانند ساختار مو را تغییر دهند
از کتاب درسی تا میدان روایت؛ بازتاب استکبارستیزی و دفاع از ایران اسلامی در بسته‌های تربيت و يادگيری
آیا نجات تلسکوپ فضایی هابل ممکن است؟!
«رویای علمی ایران» کلید خورد؛ حمایت ویژه از ایده‌های مرزشکن برای تغییر پارادایم‌های علمی+ فیلم
سه ماده غذایی که در صدر فهرست آلودگی به میکروپلاستیک‌ها قرار دارند
جدیدترین گوشی هوشمند ZTE برای گیمر‌ها
ناسا ارتباط خود با دورترین ساخته‌ی دست بشر در کیهان را دوباره برقرار کرد
عصاره‌ای طبیعی که عملکرد روده را بهبود می‌بخشد
المپیک فناوری نقطه آغاز شناسایی استعداد‌ها و اتصال آنها به صنعت و حل مسائل واقعی کشور است
تکذیب شایعه تعطیلی مدارس شیفت عصر در تهران
۱۵ آبان آخرین مهلت ثبت نام کنکور دکتری ۱۴۰۶
توقف انتقال دارایی‌های چند هزار میلیاردی فرهنگیان با دستور رئیس قوه قضائیه
از نیمکت‌های داغ‌دیده میناب تا کلاس‌های مهارت‌آفرینی/ بازخوانی مسئولیت مشترک در روز مقاومت و آموزش
تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی کشور نیازمند توسعه آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی است
۱۴ درصد از بزرگسالان مبتلا به دیابت هستند
ارزیابی عملی محصولات بومی و رفع موانع توسعه پدافند سایبری در دستور کار است
دانش‌آموزان امروز، وارثان راه دانش‌آموزان شهید ۱۳ آبان و فرزندان مظلوم میناب‌اند
کاظمی: قناعت معلمان نباید باعث غفلت از حقوق آنان شود
بیانیه بسیج دانش‌آموزی به مناسبت ۱۳ آبان؛ تأکید بر تداوم راه مقاومت
سلامت دیجیتال کمک کننده مراقبت از بیماران دیابتی/ ۴۰ درصد از ایرانیان مبتلا به کبد چرب هستند
آیا تخم‌مرغ کلسترول خون را بالا می‌برد؟ + فیلم
سیزدهم آبان، نماد ایستادگی دانش‌آموزان در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا
زنگ استکبارستیزی نواخته شد