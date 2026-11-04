باشگاه خبرنگاران جوان - فرآیند ثبت‌نام در آزمون دکتری تخصصی که پیش‌تر از سوم آبان‌ آغاز شده بود و تا نهم آبان ادامه داشت، با اعلام سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور تمدید شد.

متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، فرصت دارند پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیه‌های مربوطه، حداکثر تا پایان روز جمعه ۱۵ آبان‌ به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که فرآیند ثبت‌نام داوطلبان تنها زمانی تکمیل می‌شود که در انتهای مراحل، شماره پرونده ۶ رقمی و کد پیگیری ۱۶ رقمی به متقاضی اختصاص یابد و توصیه می‌شود داوطلبان حتماً یک نسخه پرینت از تقاضانامه خود را تا زمان اعلام نتایج نهایی نگهداری کنند.

همچنین افرادی که پیش‌تر ثبت‌نام کرده و کد پیگیری دریافت کرده‌اند نیز در صورت نیاز می‌توانند تا پایان روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.

گفتنی است، آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ در صبح روز جمعه ۱۶ بهمن‌ ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.