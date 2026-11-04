سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد از اجرای گشت مشترک نظارتی بر واحد‌های شالیکوبی شهرستان و تاکید بر ممنوعیت دریافت هرگونه کارمزد تا زمان ابلاغ رسمی نرخ‌نامه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - بهرام لطف‌اله‌نیا سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: در جریان پایش میدانی از سه واحد شالیکوبی در سطح شهرستان که با همراهی کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت و کارشناس مسئول تنظیم بازار این مدیریت انجام شد، وضعیت ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها، صدور فاکتور معتبر و الزام نصب نرخ‌نامه مصوب به دقت مورد ارزیابی قرار گرفت.

او با تاکید بر حمایت قاطع از حقوق کشاورزان، افزود: تا زمانی که نرخ‌نامه مصوب از سوی مراجع ذی‌صلاح به صورت رسمی ابلاغ نشود، هیچ‌یک از مدیران واحد‌های شالیکوبی حق دریافت کارمزد از شالیکاران را ندارند.

لطف‌اله‌نیا گفت:حفظ دسترنج کشاورزان و شفافیت در چرخه تبدیل و نگهداری محصول، خط قرمز بخش کشاورزی به شمار می‌رود و تمامی واحد‌ها ملزم به ثبت دقیق ورود و خروج برنج در سامانه جامع انبار‌ها و ارائه فاکتور رسمی به بهره‌برداران هستند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد با اشاره به استمرار گشت‌های مشترک بازرسی، افزود: با هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، عدم ثبت در سامانه‌ها و تحمیل هزینه‌های غیرقانونی به کشاورزان، برخورد قانونی قاطع صورت می‌گیرد.

لطف‌اله‌نیا شگفت:هروندان و بهره‌برداران بخش کشاورزی می‌توانند هرگونه تخلف را از طریق تماس با سامانه ۱۲۴، سامانه ۱۳۵ یا مراجعه حضوری به واحد بازرسی و تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گزارش کنند.

برچسب ها: شالیکوبی های فعال ، تولید برنج
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