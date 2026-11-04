باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - روح‌الله نجابت در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در شیراز با اشاره به پیام راهبردی ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ رهبر انقلاب درباره نقش مردم در اقتدار کشور اظهار کرد: اگر قدرت مردم در صحنه ظهور و بروز نداشته باشد، هیچ‌یک از دستگاه‌های خدمت‌رسان کارایی و اثرگذاری لازم را نخواهند داشت؛ بنابراین حضور مردم یک موضوع حاشیه‌ای نیست، بلکه شرط اصلی پیشرفت و مهار توطئه‌های دشمن است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه راهکار مواجهه با دشمن هیچ‌گاه تسلیم شدن نبوده است، افزود: مقاومت هزینه دارد و این هزینه‌ها گاهی با تقدیم شهدا و زمانی با فشار‌های اقتصادی همراه است، اما ملت ایران در طول بیش از نیم قرن گذشته ثابت کرده که تسلیم زورگویی‌ها نخواهد شد.

نجابت با اشاره به دوگانگی رفتار مدعیان دروغین حقوق بشر تصریح کرد: در حالی که طی سال‌های گذشته جنایت‌های متعددی نظیر بمباران مدرسه فیاض‌بخش بروجرد (با ۶۸ شهید دانش‌آموز)، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ (حاوی ۶۶ کودک و اعطای مدال به فرمانده جنایتکار آمریکایی)، و همچنین شهدای مظلومی همچون شهید عباسی و کودکان میناب و لامرد رقم خورده است، مدعیان حقوق بشر در برابر این فجایع سکوت کرده یا حتی از عاملان آن حمایت کرده‌اند؛ بنابراین دشمنی که حتی دسترسی بیماران پروانه‌ای و شیمی‌درمانی به دارو را تحریم کرده، هرگز دلسوز ملت ایران نبوده و نخواهد بود.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به تغییر روش تقابل دشمن گفت: جنگ امروز دشمن دیگر تنها نظامی نیست، بلکه به جنگ ترکیبی و شناختی تبدیل شده است تا با بمباران رسانه‌ای، محاسبات مردم را تغییر داده و حضور عمومی را کمرنگ کند؛ با این حال، استمرار حضور آگاهانه مردم در تمامی صحنه‌ها، بار دیگر معادلات دشمنان را به هم ریخته است.