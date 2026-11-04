باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از منابع نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گزارش داد که حامیان ترامپ، جنگ با ایران را یکی از دلایل اصلی شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای می‌دانند. به نوشته این روزنامه، شماری از مقام‌های کاخ سفید و حامیان حزب جمهوری‌خواه معتقدند تصمیم برای آغاز جنگ اشتباه بوده است.

بر اساس این گزارش، برخی مقام‌های جمهوری‌خواه بر این باورند که اگر درگیری‌ها چند ماه زودتر پایان می‌یافت، نتایج انتخابات می‌توانست متفاوت باشد؛ چراکه تداوم عملیات نظامی به افزایش شدید قیمت انرژی منجر شد و نارضایتی رای‌دهندگان را افزایش داد؛ مسئله‌ای که بر عملکرد انتخاباتی این حزب تاثیر منفی گذاشت.

این روزنامه همچنین اشاره کرد که پیامد‌های جنگ به تبادل اتهام در داخل دولت آمریکا درباره مسئولیت عواقب سیاسی و اقتصادی آن منجر شده است. در همین حال، برخی مقام‌ها احتمال می‌دهند ترامپ پس از ارزیابی روند درگیری‌ها، تغییراتی در تیم خود ایجاد کند.

مشاوران ترامپ در داخل و خارج از دولت هشدار داده‌اند که میراث سیاسی او اکنون به‌طور جدی با جنگی گره خورده است که آمریکا با مشارکت رژیم تروریستی اسرائیل در فوریه گذشته علیه ایران آغاز کرد و پیامد‌های گسترده‌ای به همراه داشت.

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، کنترل مجلس نمایندگان را به نفع دموکرات‌ها از دست دادند. در همین حال، نتایج رقابت‌های سنا همچنان مورد توجه است و تحولات در توازن قدرت در کنگره می‌تواند پیامد‌هایی برای دولت ترامپ و سیاست‌های آن به همراه داشته باشد.

منبع: وطن نت