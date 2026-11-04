باشگاه خبرنگاران جوان -عباس علی‌آبادی در بازدید از روند اجرای طرح انتقال آب ارس با قدردانی از پیگیری‌های مستمر رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان، دکتر عارف، دکتر محمدی، دکتر همتی و سایر مسئولان و دست‌اندرکاران اظهار داشت: شمال غرب کشور و کل کشور با چالش تامین آب مواجه است و دولت تمام تلاش خود را برای تامین آب پایدار به کار بسته است.

وی با اشاره به افزایش نزولات آسمانی افزود: این موضوع به معنای چشم‌پوشی از تعهدات زیست‌محیطی نیست و اجرای تصفیه‌خانه برای هدایت پساب به دریاچه ارومیه نیز از اولویت‌های اصلی ماست که جزو پیوست‌های فنی طرح دنبال خواهد شد.

وزیر نیرو گفت: این پروژه عظیم جز با همدلی، همکاری مردم، نیرو‌های نظامی و انتظامی و تمامی دست‌اندرکاران به سرانجام نمی‌رسد و دولت مصمم است با همین عزم و جزم، اهداف تعیین‌شده را محقق کند.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی،نیز در این بازدید با تشکر ویژه از دکتر پزشکیان برای پیگیری‌های مرتب و دستورات ویژه در راستای تامین مالی و شتاب‌دهی به پروژه گفت: از ابتدای مسئولیت، بنای ما بر این بوده است که این پروژه حیاتی را برای تبریز و شهر‌های مسیر به سرانجام برسانیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به طولانی‌شدن روند اجرای طرح افزود: بنا داریم پروژه را مرحله بندی کرده و حداقل در ۱۰ مرحله همزمان با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) دنبال کنیم که جزئیات آن در جلسه آتی استانداری با قرارگاه نهایی و شفاف خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبات دولت و اخذ ترک تشریفات برای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه اعلام کرد: برای پشتیبانی مالی طرح، علاوه بر اعتبارات دولتی، تمهیداتی اندیشیده شده و تفاهم‌نامه‌ای با صنایع، به ویژه صنایع مس، منعقد شده است تا از پشتیبانی مالی آنها نیز بهره‌مند شویم.

سرمست با تاکید بر اینکه این طرح برای تامین پایدار حداقل ۲۵ ساله آب تبریز و شهر‌های مسیر حیاتی است، خاطرنشان کرد: با عزم و اراده دولت و مسئولان، وعده آبرسانی به مرند تا پایان سال جاری و تبریز تا تابستان آینده محقق خواهد شد.



عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست انتقال آب ارس را از مطالبات دیرینه مردم منطقه دانست و گفت: تکمیل تصفیه‌خانه هرزندات یکی از گام‌های اصلی اجرای این طرح است که باید با سرعت پیگیری شود.

وی با اشاره به بخش‌های اجراشده خط انتقال افزود: بخشی از مسیر در دوره‌های گذشته و بخشی دیگر در دولت کنونی انجام شده است و تسریع در اجرای باقی‌مانده مسیر تا رسیدن آب به مرند و تبریز به عنوان خواسته اصلی مردم با جدیت دنبال می‌شود.

یوسف غفارزاده مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی گفت: از هفت ایستگاه پمپاژ طرح انتقال آب ارس به مرند، شبستر و تبریز، ۶ ایستگاه تکمیل شده و ساخت ایستگاه پمپاژ پای تونل در اولویت اجرا قرار دارد.

غفارزاده در تشریح روند اجرای این طرح افزود: آب پس از برداشت از رودخانه ارس، از مسیر مرند و شبستر عبور می‌کند و در نهایت به مخزن ۱۰۰ هزار مترمکعبی تبریز می‌رسد.

غفارزاده طول خط انتقال را ۱۴۰ کیلومتر و قطر لوله‌ها را ۲ هزار میلی‌متر اعلام کرد و گفت: اجرای ۱۰۵ کیلومتر از این مسیر به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا واگذار شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی اظهار کرد: تاکنون مخازنی با ظرفیت حدود ۲۷۰ هزار مترمکعب ساخته شده و احداث حدود ۱۸۰ هزار مترمکعب دیگر باقی مانده است که مخزن ۱۰۰ هزار مترمکعبی نزدیک تبریز از جمله آنهاست.

وی درباره تصفیه‌خانه طرح نیز گفت: عملیات اجرایی این بخش به‌تازگی آغاز شده و خاکبرداری آن تقریباً به پایان رسیده است؛ همچنین ورق مورد نیاز برای تولید لوله خریداری شده و تأمین لوله برای نزدیک به ۱۰ کیلومتر دیگر از مسیر در دست پیگیری است.

غفارزاده افزود: بر اساس بررسی‌های مهندسی، کاهش طول تونل از حدود پنج کیلومتر به حدود ۱.۲ کیلومتر مطرح است و تصمیم نهایی در این زمینه پس از تکمیل بررسی‌ها گرفته می‌شود.

منبع:ایرنا