باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از کشت ۱۷ هکتار کلزا در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون با ۲۵ نفر از بهره‌برداران برای کشت این محصول قرارداد منعقد شده و در راستای حمایت از تولید دانه‌های روغنی، نهاده‌های مورد نیاز شامل بذر و بیش از سه تن کود شیمیایی بین کشاورزان توزیع شده است.

او افزود: با توجه به اهمیت توسعه کشت دانه‌های روغنی، افزایش تولید محصولات راهبردی و کاهش وابستگی به واردات روغن نباتی، توسعه کشت کلزا از جمله برنامه‌های مهم بخش کشاورزی در سال زراعی جاری به شمار می‌رود.

صفری اوریمی گفت: از مجموع سطح کشت شده کلزا، ۱۱ هکتار به‌صورت آبی و ۶ هکتار به‌صورت دیم زیر کشت رفته است. همچنین از نظر شیوه اجرای عملیات کاشت، یک هکتار به روش مکانیزه و ۱۶ هکتار به روش غیرمکانیزه کشت شده است که نشان‌دهنده مشارکت و ظرفیت کشاورزان منطقه در توسعه این محصول است.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با تأکید بر ضرورت مراقبت‌های زراعی در مراحل اولیه رشد کلزا، افزود: یکی از عوامل تأثیرگذار بر استقرار مناسب بوته‌ها و دستیابی به عملکرد مطلوب، کنترل به‌موقع آفات و عوامل خسارت‌زا در مراحل ابتدایی رشد گیاه است. در همین راستا، تاکنون در سطح چهار هکتار از مزارع کلزاکاری شهرستان، عملیات مبارزه با آفت حلزون انجام شده است تا از خسارت احتمالی این آفت به جوانه‌ها و بوته‌های تازه‌سبز شده جلوگیری شود.

او در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان، گفت: در راستای حمایت از بهره‌برداران و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تغذیه گیاهی و رشد مطلوب مزارع، تاکنون سه هزار کیلوگرم کود اوره، ۳۰۰ کیلوگرم کود فسفات و ۴۰۰ کیلوگرم کود پتاس بین کشاورزان کلزاکار شهرستان توزیع شده است.

صفری اوریمی همچنین میزان بذر توزیع‌شده برای کشت پاییزه کلزا را ۱۰۲ کیلوگرم از رقم مهتاب اعلام کرد و افزود: تأمین بذر مناسب و نهاده‌های مورد نیاز، رعایت اصول فنی کاشت و مدیریت صحیح تغذیه گیاهی، نقش مهمی در افزایش استقرار بوته‌ها، بهبود رشد مزارع و دستیابی به تولید اقتصادی دارد.

او گفت: کارشناسان بخش زراعت جهاد کشاورزی با پیگیری وضعیت مزارع و ارائه توصیه‌های فنی به بهره‌برداران، روند اجرای برنامه کشت و مراقبت‌های زراعی را دنبال می‌کنند. همچنین کنترل به‌موقع آفات، مدیریت علف‌های هرز، تغذیه مناسب و رعایت توصیه‌های کارشناسی از جمله موارد ضروری برای حفظ سلامت مزارع کلزا و افزایش عملکرد محصول است.