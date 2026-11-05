باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در زمینه مربیان و مشاوران امور تربیتی با کمبود جدی مواجه است، اما این وضعیت سال به سال در حال بهبود و کاهش است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: با وجود این‌که هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما تلاش‌ها برای جذب نیروهای جدید به منظور پوشش فعالیت‌های تربیتی، مراقبتی، حمایتی و صیانتی دانش‌آموزان در جریان است.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش درباره راهکارهای رفع این کمبود گفت: امیدواریم با ایجاد فضای مساعد، جذب نیرو از طریق برگزاری آزمون ماده ۲۸ و همچنین تقویت و توسعه ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان، این مشکلات تا حد زیادی برطرف شود.