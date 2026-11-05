معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش از تداوم روند کاهشی کمبود مربی و مشاور در مدارس و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی برای رفع این کمبود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در زمینه مربیان و مشاوران امور تربیتی با کمبود جدی مواجه است، اما این وضعیت سال به سال در حال بهبود و کاهش است.

 معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: با وجود این‌که هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما تلاش‌ها برای جذب نیروهای جدید به منظور پوشش فعالیت‌های تربیتی، مراقبتی، حمایتی و صیانتی دانش‌آموزان در جریان است.
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش درباره راهکارهای رفع این کمبود گفت: امیدواریم با ایجاد فضای مساعد، جذب نیرو از طریق برگزاری آزمون ماده ۲۸ و همچنین تقویت و توسعه ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان، این مشکلات تا حد زیادی برطرف شود.

برچسب ها: کمبود مشاوره ، آزمون استخدامی
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روند کاهش کمبود مربی و مشاور در مدارس ادامه دارد
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روند کاهش کمبود مربی و مشاور در مدارس ادامه دارد
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