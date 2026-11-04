سربازان ماهر منقضی خدمت نیروهای مسلح برای ثبت نام مرحله دوم وام اشتغال زایی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:ثبت درخواست مرحله دوم وام اشتغال زایی از مهرماه سال جاری برای سربازان واجد شرایط در سراسر کشور آغاز شده و ثبت نام از متقاضیان همچنان ادامه دارد.

این تسهیلات به سربازان ماهر منقضی خدمت نیرو‌های مسلح در سراسر کشور که از اول مهر ماه سال۱۴۰۰ تاپایان شهریورماه ۱۴۰۴ خدمت خود را به اتمام رسانده و کارت پایان خدمت اخذکرده‌اند و در مرحله اول وام اشتغال زایی موفق به ثبت درخواست خود نشده‌اند، تعلق می‌گیرد.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام مرحله دوم وام اشتغال زایی با مراجعه به سامانه‌ی سماسو به نشانی https://reg.samasoo.ir/users درخواست خودرا ثبت کنند. 

این تسهیلات صرفا به سربازان ماهر منقضی خدمتی تعلق می‌گیرد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانه‌ی مذکور بارگذاری کنندودر زمان تعیین شده نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

اولویت واگذاری تسهیلات مذکور با افراد برتر مسابقات، سربازان متاهل و افرادی است که در بازه تعیین شده زودتر نسبت به ثبت‌نام و تکمیل مدارک اقدام کنند.

برچسب ها: سربازان ماهر ، سربازی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
سرباز حرفه ای جذب ارتش و سپاه کنید تا با مهار بیکاری بتوان بنیه نیروهای نظامی را تقویت نمود
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