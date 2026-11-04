هم‌زمان با سراسر کشور، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور پرشور دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در چهارمحال‌وبختیاری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - مردم چهارمحال‌وبختیاری در سالروز ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضوری گسترده و پرشور در راهپیمایی این روز، جلوه‌ای از همبستگی و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

دانش‌آموزان و دانشجویان در کنار خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم، با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعار‌های انقلابی، مسیر میدان بسیج تا مصلای امام خمینی (ره) شهرکرد را پیمودند.

حاضران در این مراسم با سر دادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، ضمن اعلام انزجار از سیاست‌های استکباری، بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان تأکید کردند.

امسال همچنین یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و به‌ویژه ۱۶۸ شهید دانش‌آموز مدرسه میناب، در فضای راهپیمایی طنین‌انداز بود و شرکت‌کنندگان با گرامیداشت یاد این شهیدان، بر زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت تأکید کردند.

حضور پررنگ نسل نوجوان و جوان در این راهپیمایی، از جلوه‌های قابل توجه مراسم امسال بود. حضوری که در کنار مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم، فضای متفاوت و پرشوری به راهپیمایی ۱۳ آبان در استان بخشید.

برچسب ها: مبارزه با استکبار ، ۱۳ آبان
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