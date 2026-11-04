۱۳ آبان؛ روز تجدید عهد با استقلال، آگاهی و هویت ملی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ سیزدهم آبان در حافظه تاریخی ملت ایران با سه رویداد سرنوشت‌ساز شناخته می‌شود؛ تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸. هر یک از این رخداد‌ها در مقطعی متفاوت اتفاق افتاد، اما پیام مشترک آنها ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی و دفاع از استقلال و هویت ملی ایران بود.

تبعید امام خمینی (ره) نشان داد که مخالفت با دخالت بیگانگان در سرنوشت کشور، ریشه‌ای عمیق در مطالبات مردم ایران دارد. شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ نیز بیانگر حضور آگاهانه نسل نوجوان در مسیر مبارزه برای آزادی و استقلال بود. یک سال بعد، تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان، به نمادی از اعتراض به مداخله‌های خارجی و تأکید بر حق تعیین سرنوشت ملت ایران تبدیل شد؛ مجموعه‌ای از حوادث که سیزدهم آبان را به روزی فراتر از یک یادبود تاریخی تبدیل کرده است.

اهمیت این مناسبت زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم استقلال سیاسی صرفاً با عبور از یک مقطع تاریخی به دست نمی‌آید، بلکه حفظ آن نیازمند آگاهی عمومی، انسجام اجتماعی، اعتمادبه‌نفس ملی و شناخت درست تحولات جهان است. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که هرگاه جامعه در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها از درون دچار اختلاف و گسست شود، زمینه برای افزایش فشار‌های بیرونی فراهم‌تر خواهد شد. از همین رو، وحدت ملی نه یک شعار مناسبتی، بلکه ضرورتی برای صیانت از منافع و امنیت کشور است.

در این میان، حضور مردم در راهپیمایی سیزدهم آبان را نباید صرفاً به شرکت در یک مراسم سالانه تقلیل داد. این حضور می‌تواند فرصتی برای نمایش همبستگی اجتماعی، اعلام موضع در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه و انتقال پیام استقلال‌خواهی به نسل‌های آینده باشد. به‌ویژه در شرایطی که تحولات منطقه‌ای و فشار‌های سیاسی و امنیتی، اهمیت حفظ انسجام داخلی را دوچندان کرده است، مشارکت آگاهانه مردم می‌تواند بیانگر ایستادگی جامعه در برابر تلاش‌ها برای تضعیف وحدت ملی باشد.

استان کردستان نیز به‌واسطه پیشینه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خود، همواره در مقاطع مهم کشور از ظرفیت مردم و سرمایه اجتماعی برخوردار بوده است. از شهر‌های مرزی همچون مریوان و بانه تا سنندج، قروه و دیگر مناطق استان، مردم با سلایق و دیدگاه‌های مختلف، در کنار یکدیگر بخشی از هویت مشترک ایرانی را شکل می‌دهند. سیزدهم آبان فرصتی است تا این همبستگی بار دیگر در دفاع از تمامیت ارضی، امنیت، استقلال و عزت ایران به نمایش گذاشته شود.

یکی از مهم‌ترین پیام‌های این روز، توجه به جایگاه دانش‌آموزان و دانشجویان در سرنوشت کشور است. نسل جوان تنها سرمایه آینده ایران نیست، بلکه بخش مهمی از توان و ظرفیت امروز جامعه نیز به شمار می‌رود. پیشرفت علمی، نوآوری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت در حل مسائل کشور، از مسیر تقویت همین سرمایه انسانی می‌گذرد. بزرگداشت روز دانش‌آموز زمانی معنا و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که در کنار یادآوری حماسه‌های گذشته، برای ارتقای کیفیت آموزش، پرورش تفکر نقادانه و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی جوانان نیز تلاش شود.

یاد دانش‌آموزان و کودکان شهید در تاریخ ایران و حوادث تلخ منطقه نیز بُعد انسانی این مناسبت را برجسته می‌کند. کودکانی که فرصت تجربه زندگی، تحصیل و تحقق آرزوهایشان از آنان گرفته شد، یادآور این حقیقت‌اند که جنگ، خشونت و مداخله‌های نظامی پیش از هر چیز زندگی بی‌گناهان را هدف قرار می‌دهد. پاسداشت یاد این شهدا نباید تنها به برگزاری مراسم محدود بماند، بلکه باید به تلاشی جدی برای دفاع از حق زندگی، امنیت، آموزش و آینده کودکان تبدیل شود.

در نهایت، سیزدهم آبان فرصتی برای بازنگری در یک مسئولیت مشترک است؛ مسئولیتی که تنها بر دوش یک نسل یا گروه خاص قرار ندارد. استقلال با آگاهی حفظ می‌شود، اقتدار با پیشرفت علمی و اقتصادی تقویت می‌شود و وحدت با احترام به تفاوت‌ها و اولویت دادن به منافع ملی استمرار می‌یابد. پیام این روز برای امروز و فردای ایران روشن است: ملتی که تاریخ خود را می‌شناسد، به توانایی‌هایش باور دارد و در برابر تهدید‌ها متحد می‌ماند، می‌تواند با اتکا به سرمایه انسانی و ظرفیت‌های داخلی، مسیر عزت و پیشرفت را ادامه دهد.