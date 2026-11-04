مدیرکل آموزش و پرورش فارس با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز گفت: مقاومت در برابر سلطه‌گران صیانت از استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محسن کلاری چهارشنبه در آیین گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و زنگ استانی روز دانش‌آموز و استکبارستیزی که در هنرستان دخترانه تربیت بدنی نام‌آوران ناحیه سه شیراز برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا و شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه دانش‌آموزان مظلوم و معصوم در لامرد و میناب، اظهار کرد: دانش‌آموزان با تلاش، پشتکار و باور به توانمندی‌های خود می‌توانند رؤیاهایشان را محقق کنند و آینده‌ای متناسب با استعداد‌ها و ظرفیت‌های خود بسازند.

او، تربیت اجتماعی و سیاسی را از ابعاد مهم فرایند تعلیم و تربیت دانست و افزود: در کنار تربیت عبادی، اعتقادی، آموزشی و پرورشی، توجه به ابعاد اجتماعی و سیاسی دانش‌آموزان نیز ضرورت دارد و آنان باید دانش خود را به شناخت عمیق‌تر از جامعه و مسائل آن تبدیل کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس اخلاق‌مداری، مشارکت‌پذیری، مسئولیت‌جویی و توانایی زندگی در کنار دیگران را از مؤلفه‌های اساسی تربیت اجتماعی برشمرد و خاطرنشان کرد: مدرسه تنها محل فراگیری دانش و مهارت‌های علمی نیست، بلکه بستری برای تمرین زندگی اجتماعی، تعامل سازنده، پذیرش مسئولیت و مشارکت در ساختن جامعه به شمار می‌رود.

کلاری با اشاره به نقش‌آفرینی نسل نوجوان در تحولات امروز جامعه بیان کرد: دانش‌آموزان سرمایه‌های ارزشمند ایران و از ارکان مهم اقتدار و امنیت آینده کشور هستند؛ نسلی که علاوه بر تحصیل، در رویداد‌های اجتماعی و سیاسی حضور دارد، درباره آینده می‌اندیشد و با اراده و تلاش برای تحقق اهداف خود و کشور گام برمی‌دارد.

وی با تأکید بر اهمیت استقلال‌خواهی و استکبارستیزی دانش‌آموزان اظهار کرد: دانش‌آموزان ایران با برافراشتن پرچم استقلال در برابر هرگونه سلطه‌طلبی و استکبار ایستادگی می‌کنند و آینده‌ای را ترسیم می‌کنند که همدلی و همراهی مردم، زمینه‌ساز پیشرفت و پیروزی کشور باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به پیشینه تمدنی و فرهنگی ایران و ارزش‌های اسلامی گفت: ایران با تمدنی چند هزارساله، ملتی بزرگ و برخوردار از سرمایه‌های انسانی ارزشمند، شایسته استقلال، آبادانی و پیشرفت است و ملتی که ارزش‌های دینی و یاد و نام شهیدان برایش همواره مایه افتخار است، می‌تواند برای ملت‌ها و مستضعفان جهان الهام‌بخش امید و ایستادگی باشد.

کلاری ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر، از جمله آمریکا، را در راستای صیانت از استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت ایران دانست و تصریح کرد: ملت ایران آینده خود را بر اساس اراده و خواست خویش ترسیم می‌کند.

وی همچنین با یادآوری پیشینه تاریخی سیزدهم آبان اظهار کرد: این روز تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه مجموعه‌ای از رویداد‌ها و حوادث مهم تاریخی را در خود جای داده است.

کلاری با اشاره به تبعید امام خمینی (ره) در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در جریان اعتراضات ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، این رویداد‌ها را از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران برشمرد و گفت: نامگذاری این روز به‌عنوان روز دانش‌آموز، ریشه در همین حوادث سیاسی و اجتماعی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به شهدایی که در سال‌های گذشته در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی در کنار دانش‌آموزان حضور داشتند، بر ضرورت پاسداشت یاد و راه آنان تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان و ورزشکارانی که روزگاری در مراسم‌ها و میدان‌های ورزشی برای ایران افتخارآفرینی می‌کردند و پرچم کشور را به اهتزاز درمی‌آوردند، سرمایه‌های ارزشمندی برای کشور بودند و یاد و خاطره آنان باید همواره زنده نگه داشته شود.

او جشن روز دانش‌آموز را جشن پاسداشت استقلال و آزادی ایران دانست و افزود: استقلال و آزادی کشور حاصل رهبری، ایثار شهیدان، باور و اراده ملت ایران است.

کلاری با بیان اینکه نگاه بسیاری از ملت‌های جهان به ایران و مسیر پیشرفت آن است، ابراز امیدواری کرد: دانش‌آموزان با تکیه بر دانش، خودباوری، همدلی و مسئولیت‌پذیری، آینده‌ای در شأن نام و پیشینه پرافتخار ایران بسازند.

برچسب ها: آموزش و پرورش فارس ، دانش آموزان ، ۱۳ آبان ، مقاومت ، استکبار
خبرهای مرتبط
سردار جوانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:
مقاومت موجب عقب نشینی استکبار شده است/ آمریکا با بن بست مواجه شده و قابل اعتماد نیست
اهدای ۲۵ هزار بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار فارس
مشارکت بیش از ۲۴۰ دانش‌آموز در گردهمایی سفیران مقاومت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
از توقیف وسایل نقلیه متخلف تا کشف محموله‌های قاچاق
۴ فوتی و ۹ مصدوم در حوادث رانندگی جاده‌های فارس
قتل در زرقان و دستگیری قاتل در خرامه
کشف بیش از نیم تن تریاک در شیراز
آخرین اخبار
از توقیف وسایل نقلیه متخلف تا کشف محموله‌های قاچاق
۴ فوتی و ۹ مصدوم در حوادث رانندگی جاده‌های فارس
کشف بیش از نیم تن تریاک در شیراز
قتل در زرقان و دستگیری قاتل در خرامه
دستگیری عامل هدایت‌کننده اغتشاشات در شیراز
ملت ایران هرگز از مسیر مقاومت عقب‌نشینی نمی‌کند
۱۳ آبان؛ نماد استقلال‌خواهی و مقاومت در برابر استکبار
جنگ ترکیبی دشمن با سد محکم حضور مردمی مواجه شد
موجِ خروشانِ همدلی در شیراز و ۱۲۰ نقطه فارس/ پرچم ایران میراثی که دست‌به‌دست در تاریخ می‌چرخد
زنگ خطر پرمصرفی گاز در فارس به صدا درآمد؛ ارسال پیامک هشدار برای ۶۲ هزار مشترک
لیموشیرین فارس از آبان ماه به بازار‌های جهانی می‌رسد