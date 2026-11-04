باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محسن کلاری چهارشنبه در آیین گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و زنگ استانی روز دانش‌آموز و استکبارستیزی که در هنرستان دخترانه تربیت بدنی نام‌آوران ناحیه سه شیراز برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا و شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه دانش‌آموزان مظلوم و معصوم در لامرد و میناب، اظهار کرد: دانش‌آموزان با تلاش، پشتکار و باور به توانمندی‌های خود می‌توانند رؤیاهایشان را محقق کنند و آینده‌ای متناسب با استعداد‌ها و ظرفیت‌های خود بسازند.

او، تربیت اجتماعی و سیاسی را از ابعاد مهم فرایند تعلیم و تربیت دانست و افزود: در کنار تربیت عبادی، اعتقادی، آموزشی و پرورشی، توجه به ابعاد اجتماعی و سیاسی دانش‌آموزان نیز ضرورت دارد و آنان باید دانش خود را به شناخت عمیق‌تر از جامعه و مسائل آن تبدیل کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس اخلاق‌مداری، مشارکت‌پذیری، مسئولیت‌جویی و توانایی زندگی در کنار دیگران را از مؤلفه‌های اساسی تربیت اجتماعی برشمرد و خاطرنشان کرد: مدرسه تنها محل فراگیری دانش و مهارت‌های علمی نیست، بلکه بستری برای تمرین زندگی اجتماعی، تعامل سازنده، پذیرش مسئولیت و مشارکت در ساختن جامعه به شمار می‌رود.

کلاری با اشاره به نقش‌آفرینی نسل نوجوان در تحولات امروز جامعه بیان کرد: دانش‌آموزان سرمایه‌های ارزشمند ایران و از ارکان مهم اقتدار و امنیت آینده کشور هستند؛ نسلی که علاوه بر تحصیل، در رویداد‌های اجتماعی و سیاسی حضور دارد، درباره آینده می‌اندیشد و با اراده و تلاش برای تحقق اهداف خود و کشور گام برمی‌دارد.

وی با تأکید بر اهمیت استقلال‌خواهی و استکبارستیزی دانش‌آموزان اظهار کرد: دانش‌آموزان ایران با برافراشتن پرچم استقلال در برابر هرگونه سلطه‌طلبی و استکبار ایستادگی می‌کنند و آینده‌ای را ترسیم می‌کنند که همدلی و همراهی مردم، زمینه‌ساز پیشرفت و پیروزی کشور باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به پیشینه تمدنی و فرهنگی ایران و ارزش‌های اسلامی گفت: ایران با تمدنی چند هزارساله، ملتی بزرگ و برخوردار از سرمایه‌های انسانی ارزشمند، شایسته استقلال، آبادانی و پیشرفت است و ملتی که ارزش‌های دینی و یاد و نام شهیدان برایش همواره مایه افتخار است، می‌تواند برای ملت‌ها و مستضعفان جهان الهام‌بخش امید و ایستادگی باشد.

کلاری ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر، از جمله آمریکا، را در راستای صیانت از استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت ایران دانست و تصریح کرد: ملت ایران آینده خود را بر اساس اراده و خواست خویش ترسیم می‌کند.

وی همچنین با یادآوری پیشینه تاریخی سیزدهم آبان اظهار کرد: این روز تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه مجموعه‌ای از رویداد‌ها و حوادث مهم تاریخی را در خود جای داده است.

کلاری با اشاره به تبعید امام خمینی (ره) در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در جریان اعتراضات ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، این رویداد‌ها را از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران برشمرد و گفت: نامگذاری این روز به‌عنوان روز دانش‌آموز، ریشه در همین حوادث سیاسی و اجتماعی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به شهدایی که در سال‌های گذشته در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی در کنار دانش‌آموزان حضور داشتند، بر ضرورت پاسداشت یاد و راه آنان تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان و ورزشکارانی که روزگاری در مراسم‌ها و میدان‌های ورزشی برای ایران افتخارآفرینی می‌کردند و پرچم کشور را به اهتزاز درمی‌آوردند، سرمایه‌های ارزشمندی برای کشور بودند و یاد و خاطره آنان باید همواره زنده نگه داشته شود.

او جشن روز دانش‌آموز را جشن پاسداشت استقلال و آزادی ایران دانست و افزود: استقلال و آزادی کشور حاصل رهبری، ایثار شهیدان، باور و اراده ملت ایران است.

کلاری با بیان اینکه نگاه بسیاری از ملت‌های جهان به ایران و مسیر پیشرفت آن است، ابراز امیدواری کرد: دانش‌آموزان با تکیه بر دانش، خودباوری، همدلی و مسئولیت‌پذیری، آینده‌ای در شأن نام و پیشینه پرافتخار ایران بسازند.