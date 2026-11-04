معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مدال‌آوری در المپیک فناوری به‌تنهایی معیار پیشرفت فناورانه نیست، گفت: هدف این رویداد شناسایی استعدادها است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در حاشیه المپیک فناوری ۲۰۲۶ در پارک فناوری پردیس، با تشبیه حکمرانی علم و فناوری به فرایند ساخت افزایشی، اظهار کرد: در ساخت افزایشی برخلاف روش‌های ساخت کاهشی، محصول نهایی از ابتدا وجود ندارد، بلکه با قرار گرفتن لایه‌ها روی یکدیگر شکل می‌گیرد. در این فرایند، کیفیت اتصال میان لایه‌ها اهمیت اساسی دارد و اگر این اتصالات به‌درستی شکل نگیرند، محصول با وجود ظاهر مناسب، در مواجهه با تنش و فشار دچار فروپاشی خواهد شد.

وی افزود: حکمرانی علم و فناوری نیز باید بر همین اساس شکل بگیرد؛ به این معنا که برای دستیابی به پیشرفت فناورانه، باید لایه‌های مختلف از شناسایی استعداد تا تولید دانش، توسعه فناوری، ایجاد نوآوری و ارتباط با صنعت به‌صورت پیوسته ایجاد شوند و مهم‌تر از آن، اتصال مؤثر میان این لایه‌ها برقرار باشد.

افشین با بیان اینکه کسب مدال طلا یا حتی دستیابی به رتبه نخست در رقابت‌های بین‌المللی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار پیشرفت علمی و فناوری کشور باشد، تصریح کرد: در المپیک فناوری، شناسایی استعداد‌ها نخستین گام است. پس از آن باید زمینه‌ای فراهم شود تا افراد بتوانند دانش و توانمندی خود را در مواجهه با مسائل واقعی به کار بگیرند و مهارت حل مسئله را در عمل نشان دهند.

معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: پس از شناسایی استعداد‌ها و فراهم کردن فرصت حل مسئله، باید این افراد را به مسیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت هدایت کنیم. به همین منظور، از سال گذشته باشگاهی برای برگزیدگان المپیک فناوری تشکیل شده است تا ضمن حفظ ارتباط با این افراد، زمینه اتصال آنها به شرکت‌ها و مسائل واقعی صنعت فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم زنجیره‌ای متشکل از کشف استعداد، تولید دانش، توسعه فناوری، ایجاد نوآوری، ارتباط دانشگاه‌ها، دانشجویان و نخبگان با صنعت و در نهایت تبدیل دستاورد‌های علمی و فناورانه به ثروت و اثرگذاری را شکل دهیم، می‌توانیم به یک منظومه منسجم در حکمرانی علم و فناوری دست پیدا کنیم.

افشین با اشاره به برنامه‌های جانبی المپیک فناوری گفت: رویداد‌های برگزارشده در این چارچوب، از جمله برنامه‌های مرتبط با پژوهش و توسعه و تحقیق و توسعه، در راستای تکمیل همین زنجیره طراحی شده‌اند. هدف این است که افراد علاوه بر شناسایی توانمندی‌های خود، اعتمادبه‌نفس لازم برای ورود به مسائل واقعی کشور را به دست آورند و بتوانند در مسیر افزایش تاب‌آوری ملی نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین با اشاره به بخش امنیت سایبری المپیک فناوری اظهار کرد: کشور از ظرفیت نیروی انسانی توانمندی در حوزه امنیت سایبری برخوردار است. با شناسایی هکر‌های کلاه‌سفید و متخصصان این حوزه می‌توان زمینه همکاری آنها با دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرد تا باگ‌ها و حفره‌های امنیتی سامانه‌ها شناسایی و برطرف شوند.

معاون علمی رئیس‌جمهور تأکید کرد: این فرایند از یک‌سو به افزایش تاب‌آوری و امنیت سایبری کشور کمک می‌کند و از سوی دیگر، زمینه بهره‌گیری از استعداد‌های جوان و توانمند را برای حل مسائل و خدمت به کشور فراهم می‌سازد.

افشین در پایان با تأکید بر ضرورت ایجاد پیوستگی میان اجزای زیست‌بوم علم و فناوری خاطرنشان کرد: همان‌طور که در ساخت افزایشی، استحکام محصول به کیفیت اتصال لایه‌ها وابسته است، در حکمرانی علم و فناوری نیز قدرت و پایداری زمانی ایجاد می‌شود که اجزای مختلف این منظومه به‌درستی به یکدیگر متصل باشند؛ به‌گونه‌ای که در مواجهه با مسائل و چالش‌های مختلف، ساختار علمی و فناورانه کشور دچار گسست و فروپاشی نشود.

برچسب ها: المپیک ، فناوری ، دانش بنیان
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