بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، از عصر فردا به تدریج با شمالی شدن جریانات و نفوذ سامانه بارشی، روند کاهش دما و بارندگی مورد انتظار است

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده شکل‌گیری تدریجی جریانات جنوبی در منطقه است. بر این اساس از عصر امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان ماه) وزش باد گرم (بعضی نقاط شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها، موقتی خیلی شدید)، افزایش دما و در پاره‌ای نواحی ساحلی و جلگه‌ای پدیده مه یا هوای مه‌آلود تا عصر فردا پیش‌بینی می‌شود (هشدار سطح زرد هواشناسی).

به تدریج از عصر پنجشنبه ۱۴ آبان ماه با شمالی شدن جریانات و نفوذ سامانه بارشی به منطقه، ابرناکی و مه‌آلود شدن هوا، روند کاهش دما، به تناوب وزش باد و بارندگی (گاهی شدید/ موقتی خیلی شدید) تا جمعه مورد انتظار است (هشدار سطح نارنجی هواشناسی).

در ادامه ابرناکی، روند کاهش دما، به تناوب وزش باد و بارندگی (گاهی شدید/ موقتی خیلی شدید) نیز تا اواسط هفته آینده پیش بینی می‌شود. از یکشنبه ۱۷ آبان ماه با افت محسوس دما شرایط برای بارش برف در ارتفاعات استان گیلان به تدریج فراهم خواهد شد.

شرایط نامناسب فعالیت‌های دریایی از اواخر وقت فردا

همچنین شرایط برای فعالیت‌های دریایی از اواخر وقت فردا تا یکشنبه آینده غالبا نامناسب پیش بینی شده است. بیشینه ارتفاع موج دریای کاسپین طی این مدت به ویژه جمعه ۱۵، یکشنبه ۱۷ و دوشنبه ۱۸ آبان ماه در سواحل استان گیلان حدود ۲/۲-۱ متر و بیشینه ارتفاع موج در نزدیک سواحل تا حدود ۴/۵ متر پیش بینی شده است.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: این پیش بینی جوی بر اساس نقشه‌های پیش یابی امروز تهیه شده، لذا طی روز‌های آتی احتمال تغییر در نقشه‌های هواشناسی وجود دارد، بنابراین تغییرات احتمالی در پیش بینی جوی روز‌های آینده اعلام می‌شود.