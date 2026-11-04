باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شکیبی‌نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در ادامه سفر به استان مازندران، از ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و فعالیت‌های عملیاتی بندر فریدونکنار بازدید کرد.

در جریان این بازدید، مهم‌ترین چالش‌های عملیاتی بندر فریدونکنار مورد بررسی قرار گرفت؛ از جمله پر بودن ظرفیت انبارها و عدم تخلیه به‌موقع کالاهای اساسی، در صف انتظار بودن کشتی‌ها در لنگرگاه در شرایطی که اسکله بندر خالی است، و همچنین معطل ماندن پروژه‌های عمرانی به دلیل اختلاف با شهرداری فریدونکنار.

بندر، محل ورود و خروج سریع کالاست

شکیبی‌نسب با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی سازمان بنادر و دریانوردی، مدیریت و تسهیل لجستیک دریایی و ارتقای بهره‌وری عملیات بندری است، اظهار داشت: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که کشتی‌ها در لنگرگاه در انتظار پهلوگیری بمانند، در حالی که اسکله بندر خالی است و کالاها نیز در انبارها رسوب کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای نرم تخلیه و بارگیری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی بنادر خاطر نشان کرد: بندر محل ورود و خروج سریع و روان کالا است و تحقق این مأموریت مستلزم مدیریت صحیح عملیات، رفع گلوگاه‌های اجرایی و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره حمل‌ونقل و لجستیک است.