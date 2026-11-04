باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کامیار چهری اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ابلاغی و با هدف مقابله هدفمند با سرقت قطعات، لوازم و محتویات داخل خودرو، دومین مرحله از طرح عملیاتی مبارزه با این نوع سرقت‌ها از اواخر مهرماه سال جاری به مدت سه روز و به‌صورت همزمان در سراسر کشور به اجرا درآمد.

وی با اشاره به کشف ۱هزار ۷۰۵ فقره پرونده سرقت، افزود: بر اساس نتایج حاصل از اجرای این طرح و پس از جمع‌بندی اقدامات انجام‌شده، تعداد ۱۷۵ فقره پرونده سرقت مورد رسیدگی قرار گرفت که در نتیجه آن، ۷۹۵ مورد سرقت قطعات خودرو و ۹۱۰ مورد سرقت محتویات داخل خودرو کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اقدامات مقابله‌ای پلیس در جریان اجرای این طرح تصریح کرد: در این عملیات، ۷۴۶ نفر از سارقان و مالخران شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ چهری همچنین از کشف ۱۳۴ دستگاه خودرو و ۱۰۹ دستگاه موتورسیکلت در جریان اجرای این طرح خبر داد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا در پایان به شهروندان توصیه کرد: با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه از جمله پارک خودرو در پارکینگ‌های مطمئن و مکان‌های روشن و پرتردد، استفاده از تجهیزات ایمنی و بازدارنده، خودداری از قرار دادن اشیای قیمتی و مدارک در داخل خودرو و اطمینان از قفل بودن درها و بسته بودن شیشه‌ها، فرصت ارتکاب سرقت را از سارقان سلب کنند.

وی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

منبع: پلیس