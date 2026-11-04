باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، مسیر را برای حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، هموار کرده است تا به نخستین رئیس سیاه‌پوست این مجلس تبدیل شود. با این حال، او با دو چالش هم‌زمان روبه‌رو خواهد بود: مقابله با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و نزدیک کردن دیدگاه‌های جریان‌های میانه‌رو و ترقی‌خواه در حزب دموکرات.

در صورت تصدی ریاست مجلس، جفریز ۵۶ ساله که نمایندگی حوزه‌ای انتخاباتی در شهر نیویورک را بر عهده دارد، رهبری اکثریتی را بر عهده خواهد گرفت که در هفته نخست ژانویه ۲۰۲۷ سوگند یاد می‌کنند؛ این در حالی است که جمهوری‌خواهان طی چهار سال گذشته کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار داشتند.

جفریز در سخنرانی پیروزی خود که امروز ایراد کرد، گفت: «مردم آمریکا نظر خود را اعلام کردند و به‌روشنی نشان دادند که از افراط‌گرایی و فساد خسته شده‌اند. آنها خواهان کنگره‌ای هستند که واقعا در راستای منافع مردم آمریکا فعالیت کند.»

شایان ذکر است که دموکرات‌ها با پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، کنترل هر دو مجلس سنا و نمایندگان کنگره را به دست گرفتند. در همین راستا روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از منابع نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گزارش داد که حامیان ترامپ، جنگ با ایران را یکی از دلایل اصلی شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای می‌دانند.

منبع: الجزیره